Vox pide que comparezcan Barrachina y dos responsables de la presa de Buseo en la comisión sobre la dana de Les Corts

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado un escrito dirigido a la mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts para que comparezcan el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y dos responsables de la presa de Buseo, una infraestructura titularidad de la Generalitat que se vio seriamente dañada con la riada de hace algo más de un año.

El documento, suscrito por el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, y al que ha tenido acceso Europa Press, pide ampliar el plan de trabajo de la citada comisión para llamar a declarar a Barrachina, al director de explotación de la presa, Pedro Javier Rivas, y al ingeniero hidráulico responsable de la instalación, Alberto Canet.

Además, demanda incorporar como documentación el informe del incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana.

También pide el informe del director de explotación de la presa firmado el 16 de julio de 2025 emitido en respuesta al oficio remitido el 3 de julio por el juzgado a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Y finalmente el informe del director de explotación de la presa firmado el 22 de mayo de 2025 en respuesta al oficio remitido el 11 de abril por el juzgado.

La comisión de investigación sobre la dana de Les Corts retomará sus sesiones este lunes 15 de diciembre con las comparecencias de seis expertos, más de un mes después de haber escuchado al entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que fue el primer político en comparecer en este foro parlamentario, por la que hasta el momento solo habían pasado técnicos, días antes de dimitir.

En concreto, a esta sesión acudirán el catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València Francisco Javier Orduña; el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez; el arquitecto Alejandro Escribano; el director del Centro de Investigación y Proyectos, Innovación y Sostenibilidad, Miguel Ángel Artacho; el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València Ignacio Escuder; y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo.