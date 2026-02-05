Vox pide crear una comisión de investigación en Les Corts tras la polémica sobre las adjudicaciones de VPP en Alicante

Archivo - El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ofrece declaraciones, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una propuesta en Les Corts Valencianes para solicitar la creación de una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, en Alicante, así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo".

De esta manera, Vox se suma a Compromís y el PSPV, que esta misma semana presentaron en Les Corts sendas iniciativas para solicitar la creación de una comisión de investigación. Tanto la coalición como los socialistas registraron el lunes sus respectivas peticiones para "depurar responsabilidades políticas" ante este "escándalo".

Todo ello, a raíz de la polémica por las viviendas de protección pública al trascender que la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de las mismas.

En la iniciativa que suscriben el síndic de Vox, José Mª Llanos y el portavoz adjunto Miguel Pascual, registrada este jueves y consultada por Europa Press, la formación plantea que la composición del citado foro sea la misma que las comisiones permanentes legislativas recogidas en el artículo 45 del reglamento de Les Corts.

También ha anunciado la presentación de esta iniciativa la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, durante un pleno extraordinario y urgente celebrado en la tarde de este jueves en el consistorio y que había sido solicitado por todos los partidos de la oposición, que al completo ha reclamado la dimisión del alcalde, Luis Barcala (PP).

CONCLUSIONES EN 12 MESES

Además, Vox plantea en su propuesta que la comisión se constituirá una vez aprobada la propuesta en el pleno de Les Corts, dentro de los 15 días naturales siguientes, y, una vez creada, "analizando las propuestas de los grupos parlamentarios con representación, aprobará un plan de trabajo y su correspondiente calendario".

También señala que la comisión podrá acordar, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la cámara y el ordenamiento jurídico aplicable a las materias objeto de la misma, "la solicitud de informes y documentación a las Administraciones públicas, centros de investigación, universidades, corporaciones de derecho público y partes interesadas".

Y fija que la comisión "elaborará, en un plazo de 12 meses como máximo, un dictamen con las conclusiones que, tras su aprobación, se elevará al pleno" de Les Corts Valencianes.