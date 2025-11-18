Vox pide revocar la implantación de las ZBE y que Les Corts muestren su disconformidad absoluta con el "fanatismo verde"

Archivo - El portavoz de VOX en las Corts, José María Llanos - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para instar al Consell a solicitar al Gobierno de España que revoque de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y para que el parlamento valenciano se muestre "favorable" a revertir "todas" las iniciativas aprobadas en los municipios de la Comunitat Valenciana o que, en su caso, estas queden sin efecto y no se impongan sanciones.

La iniciativa registrada este martes también plantea la revocación de "cualquier otra medida restrictiva" derivada de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, por constituir "un gravamen injustificado sobre la movilidad de los ciudadanos, encarecer la actividad económica y perjudicar gravemente a la industria automovilística nacional y al comercio urbano".

Además, pide la anulación la normativa derivada de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, "que ha introducido nuevos gravámenes estatales y ha impulsado la creación de tasas municipales, como la tasa de residuos, que penalizan a las familias y al tejido productivo", según Vox.

Por otro lado, la formación liderada por Santiago Abascal quiere que Les Corts manifiesten su "disconformidad absoluta" con las políticas "impuestas por el bipartidismo en Bruselas" y su "sometimiento al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo".

A su juicio, estos tres elementos, "bajo el pretexto de la transición ecológica", han promovido "un modelo ideológico que limita la libertad individual, encarece los costes energéticos y de movilidad, y destruye el tejido industrial y social de España".

Asimismo, la propuesta pretende arrancar el "parecer razonable" de Les Corts para que se proceda a la devolución de todas las sanciones por incumplimiento de las ZBE cobradas por las administraciones locales a los vecinos.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Vox sostiene que la introducción de las Zonas de Bajas Emisiones en España "responde a una imposición ideológica de Bruselas, donde socialistas y populares gobiernan en coalición al servicio de una agenda climática radical y ajena a los intereses nacionales".

Y carga contra estas iniciativas, "presentadas como supuestas herramientas para proteger el medioambiente", y que se han "convertido en un instrumento de castigo a las clases trabajadoras y medias, que necesitan su vehículo para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o atender a sus mayores".

CONTEXTO DE NEGOCIACIONES CON EL PP

Se da la circunstancia de que Vox registra esta iniciativa en el marco de las negociaciones con el PP para investir al 'popular' Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat para suceder a Carlos Mazón, y horas después de que el propio líder de Vox, Santiago Abascal, no haya considerado aún por concluidas las conversaciones con el PP. "Estamos en ello", ha dicho este martes.

El plazo para presentar aspirantes finaliza este mismo miércoles y PP y Vox llevan más de una semana negociando para que los de Abascal apoyen al recambio de Mazón, a cambio de un rechazo explícito a las políticas ecológicas y a la inmigración ilegal, en línea con lo ya acordado con el aún presidente en funciones.

En los últimos días, Vox también ha concretado que quiere compromisos para construir presas y diques que "eviten" una nueva tragedia como la dana y políticas de rebaja fiscal. Por su parte, el PP registrará este miércoles la candidatura de Pérez Llorca.

Y EL DEBATE DE LA ZBE DE VALÈNCIA

Además, Vox presenta esta iniciativa el mismo día en que el Ayuntamiento de València ha debatido en el pleno la ordenanza reguladora para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que el PP trata de pactar con la oposición (Compromís y PSPV) después de que los de Abascal, que forman parte del gobierno de la ciudad, se desmarcaran de ella por considerar que responde a "directrices abusivas de Bruselas" y que limita "libertades" de los ciudadanos y atendiendo a una orden de su dirección nacional.

De hecho, la PNL presentada este martes en Les Corts reivindica la paralización de la ZBE en València "gracias a Vox" y sostiene que esta situación representa "una victoria del sentido común y de la libertad de los ciudadanos frente al ecologismo ideológico". "La ZBE castigaba injustamente a los conductores, autónomos y pequeños comercios, restringiendo su derecho a circular y trabajar", añade.

Por ello, Vox se congratula de "haber frenado la aplicación de una ZBE prohibitiva" porque supone "proteger la economía local y garantizar la igualdad de movilidad para todos los valencianos, especialmente para quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo".

"Se ha de escuchar al pueblo valenciano y priorizar soluciones reales frente a imposiciones verdes dictadas desde Madrid o Bruselas. Vox defiende la libertad de movimiento de los valencianos, y la ordenanza de la ZBE solo obedecía a una agenda política globalista que perjudica a las clases trabajadoras", reza la iniciativa.