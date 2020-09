Vox plantea que okupas no puedan acceder a ayudas públicas y Compromís rechaza sus "propuestas de odio"

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este miércoles en Les Corts la propuesta en la que plantea excluir de las ayudas públicas de cualquier índole a todas aquellas personas con delitos relativos a la usurpación de inmuebles y ha incidido en que "ante la okupación ilegal, en 24 horas patada en el culo y a la calle".

Por su parte, desde Compromís han criticado que "las propuestas que surgen del odio no llevan a ningún lado" y han censurado el "clasismo desfasado" de Vox y su intento de incitar al "miedo y odio a las personas en situación de pobreza".

El diputado de Vox Miguel Pascual ha indicado en el Debate de Política General que la solución a la okupación de viviendas es "de sentido común, es cuestión de justicia" pero al Consell "o no le importa o le interesa que pase".

Y es que, según ha destacado, de las 14.000 viviendas del parque público valenciano, que "son de todos", hay unas 1.300 okupadas y el Consell "permite que unos pocos tengan secuestrada la propiedad de todos los valencianos".

Asimismo, ha recordado que la okupación afecta al parque privado de viviendas, con gente que "tiene miedo a irse de vacaciones" por si su casa está a la vuelta okupada. "Tienen impunidad", ha lamentado Pascual, que ha instado a evitar el efecto llamada lanzando un mensaje "claro y contundente" de que nunca podrán optar a ninguna ayuda pública.

Belén Bachero (Compromís) ha criticado la "campaña de odio y victimización" de Vox y ha preguntado a esta formación si propone enviar a 1.200 familias "a la prisión y condenarlos a la pobreza, a no recibir ninguna ayuda".

"Se les llena la boca hablando de la familia, pero solo tienen odio y las propuestas que surgen del odio no llevan a ningún lado", ha incidido, lamentando que Vox pretende que la sociedad perciba a las personas pobres "como una amenaza y salir entonces con la solución con propuestas populistas como esta".

Para la diputada de Compromís "no se puede castigar más a personas en situación de probreza que no pueden acceder a una vivienda", sino ofrecer una solución habitacional como plantea el Botànic. Asimismo, ha asegurado que Vox hace de este "el problema del siglo" cuando no es así.

Pascual ha instado al Botànic a "bajar a la realidad y hablar con la gente trabajadora" que "teme por sus casas, que vive con tempor de que los enganches ilegales les provoquen un incendio o a la inseguiridad".

"Niegan a las familias el poder del ahorro, la propiedad privada, y se abrazan a postulados comunistas", ha zanjado.

EL PRECIO DEL ALQUILER

Por otra parte, la portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha defendido la propuesta planteada por el Botànic ante la "difícil situación" en materia de vivienda que aboga por movilizar inmuebles vacíos, adquirir vivienda para colectivos vulnerables y regular el precio del alquiler en zonas tensionadas.

Ha recalcado que la vivienda es un "problema estructural" ya que la mayoría están en manos de grandes tenedores y bancos, y ha acusado al PP de hacer de "brazo armado de los fondos buitre" al haber llevado al Tribunal Constitucional el decreto de tanteo y retracto del Consell.

Alfredo Castelló (PP) ha indicado que su grupo podría apoyar esta iniciativa si se quitara el límite al precio de los alquileres porque es "tan generalista y con tan poca ambición que no pasa nada" por que salga adelante.

Y ha preguntado "dónde aparecen los fondos buitre en el decreto de tanteo", en tanto que ha afirmado que el PP lo ha recurrido para garantizar que no se vulnere el derecho a la propiedad y no ha pedido la suspensión porque están convencidos de que "no va a tener efecto, va a ser tan inocuo como fútiles sus propuestas".