Vox, sobre una posible remodelación del Consell: "Nos da igual que se llame Mazón o de cualquier otra manera"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i), y el portavoz de VOX en las Corts, José María Llanos (d) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado, sobre una posible próxima remodelación del gobierno valenciano y por si contemplan un "paso atrás" del 'president' de la Generalitat, que en su formación les "da igual" que el jefe del Consell "se llame --Carlos-- Mazón o que se llame de cualquier otra manera".

"Lo que nos importa son las políticas que defiendan y que protejan a los valencianos y ahí estará Vox con quien ocupe cualquier puesto de responsabilidad", ha garantizado Llanos, en declaraciones a los medios este lunes, sobre un posible escenario de remodelación en el gobierno valenciano.

"Lo de Mazón es hoy sí y mañana también, es algo que se está diciendo en todo momento", ha señalado el síndic de Vox, que ha garantizado que en su formación les importan "las políticas que defiendan y que protejan a los valencianos" más allá de las personas que ocupan los cargos. "Nos da igual que se llame Mazón o que se llame de cualquier otra manera", ha expresado.

En cualquier caso, sobre una hipotética remodelación del Consell, ha recordado que esta es "competencia exclusiva del señor Mazón", por lo que desde Vox "desde luego no tenemos nada que decir".

MAZÓN TIENE "TOTAL APOYO" DEL PP

Por su parte, el diputado del PP Salvador Aguilella, preguntado por si Carlos Mazón tiene "pleno apoyo" del partido, ha asegurado que "por supuesto que sí" y ha mostrado "total normalidad" a posibles cambios en el gobierno valenciano: "Cualquier reorganización se la tiene que preguntar a la portavoz y a los miembros del Consell".

El diputado 'popular' ha expresado "total apoyo" del PP al ejecutivo que preside Mazón y ha alabado su "labor excelente no solo en la reconstrucción, sino también en lo que están haciendo en toda la Comunitat Valenciana, desde servicios sociales, sanidad o educación": "Hay que felicitar al Consell por el trabajo que está haciendo y por supuesto que apoyo total por parte del Grupo Popular".

Y preguntado sobre cómo debería entender la ciudadanía una hipotética nueva remodelación del Consell, Aguilella ha replicado que cambios en los gobiernos "hay continuamente en todos". "Si, en caso de que se produzca un cambio, pues se dan las explicaciones de por qué se produce, como pasa siempre en cualquier remodelación de cualquier equipo, que no sé si es el caso", ha zanjado.