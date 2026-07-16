Vox rechaza valorar el comentario de su diputado sobre "información privilegiada" y lo enmarca en "anécdotas e ironías"

El diputado de Vox David Muñoz, este miércoles en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha negado a valorar el comentario de su diputado en Les Corts que presumía de tener supuesta "información privilegiada" por parte de una fiscal y ha enmarcado el mismo en "anécdotas e ironías", así como en "cortinas de humo" del PSOE para desviar la atención. Mientras, el PSPV y Compromís han anunciado que acudirán a la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos y han mostrado "preocupación" por el hecho de que una fiscal pudiera estar "colaborando con la extrema derecha".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este jueves en los pasillos de Les Corts, un día después de que, durante un receso de una comisión en el parlamento valenciano, un micrófono abierto permitiera escuchar la conversación entre dos parlamentarios de la formación de Santiago Abascal, David Muñoz y Jesús Albiol.

En un momento, Muñoz comenta con Albiol una de sus intervenciones sobre una operación en Nules (Castellón) contra la trata de seres humanos: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal". Además, en esta conversación critican a la diputada socialista Alicia Andújar, a quien se llega a tildar de "bruja".

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha exigido a los dos diputados de Vox que se retracten de sus declaraciones y se disculpen con Andújar, ha avanzado que el partido elevará una petición a la Fiscalía General del Estado para que, dentro de sus competencias, investigue estas declaraciones. "Entendemos que se estaría haciendo una mala praxis y, por tanto, tiene la posibilidad de investigar", ha indicado. Y ha deslizado que los socialistas se reservan también "alguna acción judicial".

Sobre la alusión a una supuesta "información privilegiada", Muñoz ha considerado estas palabras "muy preocupantes" porque apuntan a una "conexión entre personas de la Fiscalía con los diputados de la extrema derecha de Vox respecto a casos que se están investigando, que por tanto son confidenciales, y que van fundamentalmente para ayudar a ese discurso extremista racista". Ha mostrado "preocupación" por el hecho de que hayan personas de la Fiscalía "que estén colaborando, presuntamente, con la extrema derecha", y frente a ello ha garantizado que el PSPV "no se va a quedar parado".

"DESDE 'LOS BINGUEROS' HASTA 'YO HICE A ROQUE III'"

Al margen de ello, Muñoz ha condenado "las palabras de esos diputados de Vox que ayer nos recordaban un poco las películas de Pajares y Esteso". "Parecían Pajares y Esteso en cualquier película, desde 'Los bingueros' hasta 'Yo hice a Roque III'", ha agregado, antes de transmitir el apoyo del PSPV "a todas las brujas a lo largo de la historia que siempre han sido capaces de hacer mejorar a las sociedades".

En este punto, ha avisado a Vox de que las mujeres españolas en general y socialistas en particular "ya no hablan bajito", sino que "emiten sus opiniones, defienden sus ideas, evidentemente son valiosas e importantes y esenciales para la vida política y social en España".

"ABSOLUTAMENTE GRAVE"

Mientras, desde Compromís, Joan Baldoví ha anunciado que su grupo realizará "hoy mismo" una petición a la Inspección de la Fiscalía General del Estado para que "abra las diligencias oportunas que determinen si hay una responsabilidad" sobre un posible uso de esa presunta información privilegiada de la que hablaron los diputados de Vox "en beneficio propio", algo que ve "absolutamente grave".

Si se determinara una responsabilidad, Baldoví considera que se debería "sancionar al fiscal o a la fiscal" que haya facilitado esa información privilegiada a dos diputados. También ha denunciado el calificativo de "bruja" a Andújar porque supone "un insulto grave" y "una manifestación absolutamente machista de los diputados de Vox".

Al margen de esta petición a la Fiscalía, Compromís registró este pasado miércoles una petición dirigida a la Mesa del Congreso para preguntar al Gobierno si "ha abierto o tiene previsto abrir de manera urgente la Fiscalía General un expediente a la Fiscalía de Nules" por supuestamente haber facilitado información privilegiada a los diputados de Vox, así como para saber si se ha abierto un procedimiento de investigación o si el Ministerio de Justicia piensa "tomar medidas estructurales que impidan la impunidad corporativa de una mayoría de jueces y fiscales".

VOX HABLA DE "CORTINAS DE HUMO"

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, se ha negado a valorar la conversación entre los dos diputados de su grupo, tanto en lo referente al calificativo de "bruja" a Andújar como en la supuesta "información privilegiada". "Me niego a hacer declaraciones sobre anécdotas e ironías", ha insistido al ser repreguntado en varias ocasiones sobre cómo valora Vox que se haya podido filtrar información judicial o sobre si los dos parlamentarios deberían pedir perdón a la diputada socialista por ese calificativo.

En esta línea, Llanos ha rechazado "perder un minuto más sobre cortinas de humo del Partido Socialista para tapar los verdaderos casos que importan a los españoles". Según él, la "noticia" de hoy es la declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', y no estos hechos.

Cuestionado de nuevo por el hecho de que dos diputados de su grupo hayan alardeado de tener información privilegiada sobre un caso que está judicializado, ha reiterado: "No voy a hacer declaraciones sobre cuestiones que son conocidas por los actores de la justicia, que son públicas y que son meras anécdotas a las que se les quiere dar una importancia que no tienen para tapar la corrupción de los socialistas".

Respecto a si cree que Muñoz y Albiol deberían pedir perdón a Andújar, el síndic de Vox ha insistido en que no piensa valorar "ironías ni anécdotas" y ha añadido: "Insultos y ataques de odio, pero de verdad, los estamos sufriendo cada segundo los diputados de Vox". Y ha zanjado: "Los insultos siempre están mal y las ironías son ironías".

"QUE NO VAYAN DE LO QUE NO TIENEN AUTORIDAD PARA ELLO"

Y desde el PP, Nando Pastor ha afeado a los representantes del PSPV que vayan ahora "de víctimas del feminismo" y acusen "a los demás de machistas cuando son ellos mismos los que hace muy poquito tiempo, cuando sus propios compañeros de partido, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, hablaban de lo bien que se enrollaba Carlota o Jenny o la otra", no se "rasgaban las vestiduras ni les acusaban de ser unos machistas", "Por lo tanto, que no vayan de lo que no tienen autoridad moral para ello", ha avisado.

Sobre el "comentario" de la "información privilegiada", el síndic 'popular' ha asegurado, con "toda la sinceridad del mundo", que no sabe "de qué se está hablando" y ha replicado: "Aquí el único fiscal general que conocemos que tiene una condena firme en estos momentos es el Fiscal General del Estado --Álvaro García Ortiz--, ese que Pedro Sánchez nos decía a todos que de quién depende".

"No tengo más conocimiento en estos momentos sobre lo que se ha comentado, pero sí que sé que tengo la certeza de que yo creo que el Partido Socialista es víctima de sus propias andaduras y creen que todos juegan como ellos a utilizar a los fiscales generales para dar información privilegiada, como sí parece ser por condena que hizo el Fiscal General del Estado", ha apostillado.

Y preguntado sobre si cree que los dos diputados de Vox deberían disculparse por llamar "bruja" a la parlamentaria del PSPV, ha esgrimido que esa cuestión "está en manos de ellos", pero ha insistido: "Los que se rasgan las vestiduras, que son los del Partido Socialista, son los que creo que no están en absoluto legitimados para hacerlo".