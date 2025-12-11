Vuelve el ambiente invernal y las lluvias a la Comunitat Valenciana tras un inicio de diciembre muy cálido

Archivo - Una pareja se abraza mientras llueve en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana recuperará a partir de este viernes el ambiente invernal, con una bajada de temperaturas, nubosidad y precipitaciones, tras un inicio de diciembre muy cálido con temperaturas anómalas para esta época del año.

Este viernes se pueden producir precipitaciones al final del día. Tanto el sábado como el domingo, el cielo estará muy nuboso, con precipitaciones en la mitad sur de Valencia y el extremo norte de Alicante, que serán probables de forma más débil y dispersa en el resto, pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Todo ello tras unos primeros días de diciembre muy cálidos en la Comunitat, sobre todo por las anómalas temperatura que se registraron el pasado fin de semana. La previsión es que las temperaturas se normalicen este fin de semana y que continúen así durante gran parte de la próxima semana.

Con el descenso térmico, la nubosidad y la lluvia durante el fin de semana, la sensación será de un ambiente invernal; no excesivamente frío, pero sí algo desapacible.

A causa de la nubosidad y de la entrada de aire marítimo, el comportamiento de las temperaturas diurnas y nocturnas será muy diferente, sin mucho frío por la noche y con temperaturas inferiores a lo normal de mitad de diciembre por el día.

12 GRADOS DE MÁXIMA EL MIÉRCOLES

El día más frío de la próxima semana se prevé el próximo miércoles 17, con una temperatura máxima inferior a 12 grados de media en la Comunitat, aunque los termómetros se recuperarán al día siguiente hasta una máxima de 15 grados.

El cambio de tiempo llega después de semanas con circulaciones de viento de poniente y tramontana. A partir de este viernes por la tarde gira el viento a levante y gregal, con recorrido marítimo, lo que dará lugar a más nubosidad y a precipitaciones durante el fin de semana,

Una borrasca se empieza a descolgar este jueves por el oeste de la Península hasta quedar aislada en el norte de África a partir de este viernes. La borrasca, que también tendrá reflejo en superficie y capas bajas, favorecerá la entrada de aire húmedo de levante durante el fin de semana.