Vuelve la revista 'Archivos de la Filmoteca' tras cuatro años sin publicarse

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana acoge este miércoles, 20 de noviembre, a las 20.00 horas, la presentación de una nueva edición de la revista 'Archivos de la Filmoteca', una publicación considerada "un referente en el sector y que se retoma tras cuatro años sin editarse".

El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, y la directora y editora de este número de la revista, Montserrat Hormigo, serán los encargados de presentación este ejemplar, el número 79 de la colección. Antes de la presentación se proyectará el largometraje argentino 'Un lugar en el mundo' (1992) de Adolfo Aristarain, filme que forma parte del ciclo 'El cooperativismo en el cine'.

Álvaro López-Jamar ha señalado que, después de cuatro años sin publicarse, "vuelve la revista 'Archivos de la Filmoteca' con el objetivo de mantener una continuidad en su publicación y de seguir siendo un referente dentro del panorama de las publicaciones especializadas en el estudio y la divulgación de la historia y la estética del cine, así como del patrimonio audiovisual, no sólo en nuestro país sino también en el ámbito europeo e hispanoamericano".

López-Jamar también ha indicado que, cuando se cumplen 35 años de su creación, la revista "inicia una nueva andadura con versión bilingüe en castellano y valenciano".

"Además, el número 79 está dirigido y editado por Montserrat Hormigos, la primera mujer al frente de esta publicación. En esta nueva etapa, la revista quiere seguir reivindicando los principios fundacionales de la Filmoteca Valenciana y su papel primordial en la conservación y difusión del patrimonio audiovisual valenciano, pero también quiere incorporar nuevas voces y ampliar contenidos", ha añadido.

Sobre el nuevo número de la revista, Montserrat Hormigos ha señalado que está dedicado "al cine y a la memoria, elementos relacionados en contigüidad y que abren amplias posibilidades de análisis y diálogos. Sin duda uno de los medios más adecuados para plasmar y recuperar la memoria, tanto íntima como colectiva, es el cinematógrafo".

Hormigos ha señalado que, una vez superada por gran parte de la historiografía la polémica acerca de si el cine puede usarse como archivo histórico, "ya que no puede negársele la huella social, cultural y política del contexto de producción del filme, sigue abierto el interesante debate sobre la relación entre el séptimo arte y la memoria histórica". "No se trata solo de establecer una trama histórica del cine, sino de dar cabida a otras miradas para no caer en la trampa de la memoria selectiva", ha señalado.

COLABORADORES Y CONTENIDOS

En esta nueva etapa, la revista se plantea como una publicación anual de cuya dirección y edición se encargará cada año una figura de reconocido prestigio dentro del ámbito académico o de la investigación sobre el cine y la cultura audiovisual.

En concreto, el número 79 aborda, desde una perspectiva muy amplia y novedosa, las relaciones de cine y memoria, a través de las aportaciones críticas o los estudios de carácter histórico de un heterogéneo grupo de profesores, investigadores y críticos en el que figuran Carlos Arenas, Belén Ciancio, Agustín Gámir, Begoña Gutiérrez San Miguel, María José Higueras Ruiz, Álvaro Jarabo Fernández, Irene Miranda Miranda, Javier Navarro Navarro, Pilar Pedraza, Jaime Pena y Sara Rebollo-Bueno.

La revista incluye artículos sobre la influencia de los documentales sobre el Holocausto de Claude Lanzmann en cineastas posteriores, la imagen de la II República en el cine español, la vinculación entre cine y memoria del espacio geográfico, y la relación de 'Memento' de Christopher Nolan con los trastornos de la memoria.

En la sección 'Otras miradas' se abordan temas como la representación de género en la miniserie colombiana 'Frontera verde'; la relación entre corporalidad y memoria en documentales argentinos; el documental 'Rebel Dykes' y el anarquismo punk y la huella del cómic 'Wonder Woman' en el cine.

Por otra parte, la revista incluye un completo informe sobre la pandemia y la crisis sanitaria de la COVID-19 y su impacto en los diversos sectores del audiovisual español, así como en los hábitos de consumo de ficción televisiva y cinematográfica durante el confinamiento.

También se incluye un artículo de la novelista Pilar Pedraza sobre los 40 años del mítico documental 'Cada ver es' de Ángel García del Val y un resumen de las actividades anuales de la Filmoteca Valenciana.

'Archivos de la Filmoteca' es una revista de estudios históricos sobre la imagen fundada en 1989 por Ricardo Muñoz Suay y editada por el Institut Valencià de Cinematografía. Su primer director fue Vicente Ponce, que la dirigió hasta su quinto número. Del número 6 al 12, fue supervisada por Joan Álvarez. El propio Muñoz Suay fue el responsable del número 13.

Desde 1992 hasta 2012 fue dirigida por Vicente Sánchez-Biosca, responsable de los números 14 hasta el 69. Francisco Javier Gómez Tarín asume la dirección entre los números 70 y 72 (2012-2013). Después de un periodo sin actividad de cuatro años, se retomó la publicación, con Agustín Rubio Alcover al frente del equipo desde 2017 hasta 2020. En este periodo se publicaron los números del 73 al 78.