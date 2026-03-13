Walls actuará en enero de 2027 en el auditorio Roig Arena

Walls - ROIG ARENA

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante murciano Walls incluye el auditorio Roig Arena de València en su gira 'El día que me olvides', con un concierto que tendrá lugar el 15 de enero de 2027.

Ginés Paredes se dio a conocer como 'freestyler', participando en batallas de gallos y en la FMS España, donde llegó a ser subcampeón en la primera temporada. A partir de 2020 se centró en el lanzamiento de su carrera musical en solitario, enfocada hacia un sonido pop y rock contemporáneo.

El pasado 16 de enero, el artista publicó su tercer álbum de estudio, 'El día que me olvides', un proyecto de 12 canciones con el que consolida su sonido, detallan desde el recinto multiusos.

Las entradas para el concierto de Walls ya están a la venta en la web del Roig Arena.