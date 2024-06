El Weird Market incorpora en su 16ª edición a La Harinera y Las Naves como sedes

VALENCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Weird Market, Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media, incorpora en su 16ª edición dos nuevas sedes --La Harinera y Las Naves--, que se suman a la Filmoteca Valenciana como "centros de referencia" para una nutrida y multidisciplinar programación que cada año abarca presentaciones de proyectos, charlas, espacios de networking, recruitment y proyecciones, entre otros.

El encuentro, que se celebrará del 1 al 6 de octubre --la parte profesional se desarrollará los días 3, 4 y 5, en concreto-- cumplirña su tercer año en la capital del Turia.

Se trata de "un evento clave para el sector de la animación y los videojuegos", que ahora anuncia nuevos emplazamientos, como la antigua Harinera del Grao (construida en 1923) y Las Naves. Dos infraestructuras que juntas "conforman el eje innovador público de la ciudad con más de 10.000 metros cuadrados y cuyo objetivo es el de posicionarse como un gran hub de referencia europea a la altura de los existentes en Berlín, París o Ámsterdam", aforman los responsables del evento en un comunicado.

Estas instalaciones suponen una incubadora de desarrollo creativo y cultural en la que se alojan proyectos como un espacio de softlanding para tecnologías o el proyecto Valencia Game City. "Se nos abre todo un mundo de posibilidades y sinergias que, unido a la fortaleza del tejido profesional de la animación y los videojuegos en València, colocan a Weird Market en una posición de privilegio para seguir dando pasos firmes de desarrollo para el propio evento y el territorio", destaca su director, José Luis Farias.

Además, la Filmoteca Valencia acogerá un año más las proyecciones de WFest, el concurso de cortometrajes que cada inicio de otoño llena la Sala Berlanga con numeroso público de todas las edades. Estableciendo así un triángulo perfecto que une el centro con el barrio de Grao.

REGRESA MR. WEIRD

La cita presenta también la imagen oficial de su nueva edición en la que regresa un personaje conocido por sus aficionados: Mr. Weird; al mismo tiempo que plasma todas las áreas de industria sobre las que se desarrolla la programación. El cartel del 2024 está diseñado por el estudio de animación español Mr. Klaus y recupera la icónica figura que presentaron en 2020.

"Vuelve para darnos unas sorpresas durante del evento. Desde Weird siempre estamos investigando los límites de la tecnología y la creatividad así que estad atentos a esto", adelanta Farias.

Especializado en la creación de contenidos de calidad para la industria de la animación y videojuegos, Mr. Klaus cuenta con una cartera de clientes donde destacan compañías, productoras y canales de talla internacional como Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon, Anima Kitchent, Canal+ Junior, El Ranchito, BRB International, IGG, Supercell.

CONVOCATORIA DE PROYECTOS

Uno de los elementos fundacionales es la convocatoria de proyectos que se encuentra abierta hasta el próximo 25 de julio. Hasta esa fecha el comité de organización recibirá trabajos (en diferentes estados de producción) divididos en cinco categorías: animación y videojuegos, transmedia, webseries, juegos de mesa y cómics.

La primera de ellas se consolida como un puente cultural ibérico, gracias a su ámbito luso español. Además, mantiene a RTVE, Movistar Plus+ y el Festival de Annecy como colaboradores, otorgando diversos reconocimientos como el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+, Premios RTVE a Mejor Proyecto de Videojuego, Proyecto de Videojuego Más Innovador y Videojuego Weird Plus y el Premio Annecy-MIFA al Mejor Proyecto de Serie de Joven Creador.

Movistar Plus+ apoya por noveno año consecutivo la convocatoria otorgando el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ al mejor cortometraje nacional. El cortometraje seleccionado en este apartado obtendrá la adquisición de los derechos de emisión por parte de Movistar Plus+ por un importe de 9.000 euros durante el plazo de 2 años y número ilimitado de pases, siendo el primer año en exclusividad.

Por su parte, el apartado new media, innovador y transmedia europeo sigue siendo el gran referente continental sobre las nuevas tendencias. Además, en este 2024 también se cuenta con el apartado internacional de webseries de animación y las convocatorias dirigidas a proyectos europeos de juegos de mesa y de cómics.

Posteriormente, en el mes de septiembre, será cuando se comunique los proyectos seleccionados para ser presentados durante Weird Market de la mano de sus creadores.

La 16ª edición de Weird Market está coorganizada por el Institut Valencià de Cultura, adscrito a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Cuenta también con el patrocinio principal de Europa Creativa Media, el Ayuntamiento de València y Diputación de Valencia; la participación del Ministerio de Cultura y Deporte, ICEX, Valencia Innovation Capital, Acción Cultural Española a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) y el ICAA; el apoyo de IndieDevDay, AVEPA, Animat, Movistar Plus+ y RTVE, entre otros.