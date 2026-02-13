Xàbia (Alicante) guarda un minuto de silencio en recuerdo de las dos víctimas mortales por el incendio en una vivienda

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecindario y autoridades del municipio de Xàbia (Alicante) han guardado este viernes a mediodía un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en memoria de las dos víctimas mortales, una mujer de 71 años y un hombre de 42, del incendio ocurrido este jueves por la tarde en una vivienda de un edificio de la zona del Arenal. El consistorio ha decretado luto oficial para este 13 de febrero.

El suceso también obligó a desalojar a unos 40 residentes, que aún no saben cuándo podrán volver a sus casas, ya que continúan los trabajos para determinar la situación de este bloque de inmuebles, denominado Jávea Park y ubicado en la avenida París.

Así, el edificio permanece desalojado y precintado hasta que se evalúe su estado estructural. La Policía Judicial de La Vila Joiosa ha asumido la investigación y, de momento, no se han determinado las causas ni las circunstancias exactas de los hechos, según la Guardia Civil.

Por este incendio, los servicios médicos asistieron a otros dos hombres, de 58 y 32 años, por inhalación de humo. El primero de ellos fue trasladado al Hospital de Dénia y el segundo recibió el alta 'in situ'.

También fueron atendidas otras cinco personas por crisis de ansiedad. Algunas de ellas fueron desplazadas a un centro de salud y otras dadas de alta, según fuentes sanitarias.