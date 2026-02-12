Archivo - Imagen de archivo de camiones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido y unas 40 han sido evacuadas a consecuencia del incendio declarado este jueves en una vivienda de un edificio de cinco alturas ubicado en la avenida París del municipio alicantino de Xàbia.

El fuego, originado en la segunda planta, ya ha sido extinguido, pero continúan los trabajos en la zona para ventilar humos y gases y revisar el bloque, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El aviso del incendio se ha recibido sobre las 16.07 horas y se han observado llamas en la terraza del piso donde se ha declarado el fuego, que ha generado "mucho humo" en la escalera de este bloque de viviendas. Hasta allí también se han desplazado los servicios sanitarios.

El CPBA ha movilizado dos unidades mando jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP), una autoescalera (AEA) y un furgón de transporte de personal (FTP), con un sargento, dos cabos y 12 bomberos de los parques de Dénia y Benissa.