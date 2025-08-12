Xàbia ordena la descontaminación del velero encallado hace 15 días para evitar vertidos al mar

ALICANTE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) y la Concejalía de Seguridad Ciudadana han ordenado la ejecución de trabajos de limpieza y extracción de materiales peligrosos en el velero encallado en la costa, tras más de 15 días sin que el propietario haya realizado ninguna actuación de descontaminación o retirada de la embarcación, y como "medida preventiva para evitar vertidos de fluidos contaminantes al mar".

La empresa especializada Kraken, requerida por la administración local, ha procedido a extraer del barco unos 300 litros de gasóleo, aceite de motor, baterías y otros elementos contaminantes, mientras que el consistorio continúa con las gestiones necesarias para lograr la retirada completa del velero encallado, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con esta intervención "se pretende evitar que estas sustancias puedan verterse al mar y causar un impacto medioambiental" en un litoral que alberga especies protegidas "de gran valor ecológico", señala el consistorio.