Xàbia retira delegaciones y tenencia de alcaldía a José Marcos Pons tras una acusación de acoso sexual

José Marcos Pons - AYUNTAMIENTO XÀBIA

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Xàbia (Alicante), Rosa Cardona, ha retirado las delegaciones y la tenencia de alcaldía al concejal José Marcos Pons tras una acusación por presunto acoso sexual presentada por su anterior asesora.

La decisión se adopta por "un criterio de ejemplaridad y responsabilidad institucional", con el objetivo de "preservar la estabilidad municipal y garantizar que el Ayuntamiento actúe con la máxima transparencia ante la ciudadanía", según ha señalado la administración local en un comunicado.

El consistorio ha subrayado que esta decisión "no supone ninguna valoración sobre los hechos" y ha indicado que "se mantiene plenamente la presunción de inocencia". Además, ha asegurado que esta medida se toma "hasta que los hechos se esclarezcan" de forma definitiva.

La alcaldesa 'popular' también ha subrayado que la confianza en las instituciones se refuerza cuando se actúa "con rigor y responsabilidad", con el fin de garantizar "el respeto a las personas" y "el comportamiento ejemplar del Ayuntamiento".

Mientras dure esta situación, asevera la institución local, las competencias y responsabilidades que tenía el concejal de Vox serán asumidas por la alcaldía.