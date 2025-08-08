Ximo Puig, "triste e indignado" por la situación de Ángel: "¿Quién querrá entrar en política?"

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig muestra su "tristeza e indignación" por la hospitalización del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José Mª Ángel, tras un intento de suicidio.

El que fuera líder de los socialistas valencianos también advierte sobre "la deshumanización de la política" y se pregunta "quién querrá entrar en política".

"Es enorme el shock, la tristeza y la indignación. La deshumanización de la política, ¿a dónde nos aboca? ¿Quién querrá entrar en política? Todo mi cariño a José María Ángel. Para recuperarse tiene la suerte de contar con su esposa Carmen, su familia, y el libro de su vida", escribe en redes sociales Puig, que fue 'president' durante la etapa de Ángel como secretario autonómico de Emergencias.

José Mª Ángel se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia). Según ha adelantado Las Provincias, se debe a un intento de suicidio. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

El excomisionado dimitió de este cargo el pasado 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario, tras lo que recalcó que "jamás" había falsificado ningún documento ni se había valido de alguno para acceder a ningún puesto.

Ángel, que también abandonó la presidencia del PSPV, denunciaba que desde fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".