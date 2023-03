La XVIII Bienal de Teatro de la ONCE recorrerá trece ciudades de la Comunitat Valenciana

Presentación de la Bienal de la ONCE

Presentación de la Bienal de la ONCE - GVA

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 ciudades de la Comunitat Valenciana acogerán las representaciones de la XVIII edición de la Bienal de Teatro (#BienalTeatrONCE), que se desarrollará entre el 26 y 29 de abril.

La ONCE y el Institut Valencià de Cultura (IVC) han presentado en València el programa, integrado por 15 funciones a cargo de diez compañías compuestas en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual.

El director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez, y el delegado de la Organización en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel, han sido los encargados de detallar todos los pormenores de esta bienal en un acto celebrado en el Teatre Principal de València en el que también ha participado el director general del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos.

Además, en el transcurso del acto, dos actrices del grupo valenciano Samaruc han ofrecido un pequeño adelanto de lo que se verá en los diferentes escenarios, informa la organización en un comunicado.

Abel Guarinos ha mencionado la reciente distinción que el ente público ha recibido de la Universitat Jaume I de Castelló, la Medalla de Oro de la UJI, "por su contribución a hacer de la cultura un instrumento de vertebración territorial y compromiso social, además de vehículo de comunicación y acercamiento a las diferentes realidades sociales".

Ha señalado que "es un mérito fruto del trabajo que está haciendo todo el personal del IVC y del trabajo colaborativo que llevamos a cabo con los profesionales de los sectores del audiovisual, de las artes escénicas y de la música, así como de los 'amateurs' de estas mismas ramas artísticas y de la cultura popular valenciana, de los ayuntamientos que forman el Circuit Cultural Valencià y de las ONG con las que compartimos proyectos, como esta magnífica Bienal Estatal de Teatro de la ONCE".

Guarinos ha remarcado el carácter descentralizador de la Bienal y no es casual que el IVC haya estado directamente implicado en proyectos como las recientes Jornadas Estatales sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas y la Música, o el programa permanente Butaca Oberta.

"Somos conscientes de la ilusión que en esta bienal han puesto los profesionales y los 'amateurs' implicados, porque, desde 2019, cuando se celebró en Extremadura, no se ha podido repetir a consecuencia de la pandemia; y junto con la Delegación Valenciana de la ONCE les estamos preparando los mejores escenarios posibles", ha explicado.

Por su parte, el delegado de la ONCE ha animado a asistir a estas representaciones teatrales porque "la Bienal de Teatro cumple en València su mayoría de edad y mostrará la calidad dramática alcanzada por las diez mejores compañías de teatro ONCE a nivel estatal. Las actrices y actores de estas compañías demuestran que el trabajo y el talento sobre el escenario diluyen las discapacidades para mostrar únicamente lo esencial: el brillo de papeles bien interpretados". "Gracias al Institut Valencià de Cultura y a su director, Abel Guarinos, por hacer todo esto posible", ha concluido.

Con sede en València, la Bienal se inaugurará en Castelló de la Plana, el día 26 de abril, y llegará a Torrent, Alcoy, Alzira, Alicante, Burriana, Elche, Orihuela, Paterna, Gandia, Elda y Xàtiva. Además de las propuestas sobre los escenarios, esta 18.ª Bienal contará también con dos actuaciones musicales a cargo de grupos en los que participan artistas con discapacidad visual.

En esta ocasión, participan diez compañías de teatro promocionadas por la ONCE e integradas en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual grave: Samaruc, de València; Valacar, de La Coruña; Muxicas, de Orense; La Luciérnaga, de Madrid; La Ruina, de Albacete; Sa Boira, de Baleares; El Malecón, de Málaga; Tiflonuba, de Huelva; Homero, de Sevilla; y Amanida Teatre, de Tarragona. El programa contempla también una actuación a cargo del grupo de música valenciano Eterno Dilema, y la coral Allegro, también valenciana, como artistas invitados.

ENTRADA GRATUITA

El público podrá acudir a todas las funciones con entrada gratuita, previa retirada, hasta completar aforo. Las invitaciones pueden retirarse en las taquillas o en los centros de la ONCE de la Comunitat Valenciana, a partir del 10 de abril (consultar programación). Tanto la representación inaugural en el Teatre Principal de Castelló de la Plana, como la de clausura en el Teatre Principal de València, contarán con audiodescripción para el público invidente y con bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva.

La organización de la Bienal cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y los diferentes ayuntamientos y salas de teatro donde se desarrollará.

En el año 2013, los grupos de teatro de la ONCE fueron reconocidos con el Premio Max de Teatro Aficionado; en 2021, la mayoría de los que participan en esta bienal formaron parte de la producción audiovisual 'Si Talía fuera ciega', y, a finales de ese mismo año, la ONCE recibió la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, en reconocimiento a la labor que la organización desarrolla, en general, en el ámbito cultural, y, en particular, en el apoyo y colaboración para la inclusión de las personas con discapacidad visual en el mundo del teatro.