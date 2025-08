Yerai Cortés recibe el 'Castillete de Oro' y cumple su "sueño" de formar parte del Cante de las Minas

ALICANTE 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista alicantino Yerai Cortés ha sido premiado este viernes con la máxima distinción institucional del Festival del Cante de las Minas, el 'Castillete de Oro', y ha cumplido "un sueño" que se repetía en la mente del artista desde que a los 15 años visitó el festival de la mano de su padrino Norman.

De este modo, el 'duende del flamenco' se subió al escenario del Salón de Actos de la Casa del Piñón de La Unión (Murcia) representado en la figura de Yerai Cortés, uno de los guitarristas "más destacados" y "prometedores" de la actualidad, quien manifestó que La Unión "es un templo, un sitio donde escuchar, ver y sentir el ambiente flamenco y por donde han pasado tantos genios por su grandeza e historia", según ha detallado la Fundación Cante de las Minas en un comunicado.

"Me lo voy a tomar como se tienen que tomar los premios, como un impulso de ganas para seguir haciendo eso que me entró en las venas hace años y que no se quede aquí, sino que me siga ayudando a superarme y poder hacer todavía más proyectos", ha expresado el galardonado, que se ha mostrado "ilusionado".

Cortés le ha dedicado el premio a su padrino por darle la "creatividad" y la "profesionalidad" y enseñarle "muchas cosas personales y profesionales".

Por su parte, el presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata, ha destacado que "empieza una nueva etapa de cariño y amor entre Yerai y el Cante de las Minas" y ha felicitado al guitarrista por "la calidad artística y humana" y la convivencia de su "toque clásico" con su "elegancia" y su "arriesgada puesta en escena" en sus espectáculos.

Cortés se suma así a un reconocimiento que tuvo como primeros destinatarios a Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, y que más tarde recibiría también Vicente Amigo, por lo que su toque queda grabado para siempre, junto a los grandes, en el Cante de las Minas.

De tocar las palmas en la 'Catedral del flamenco' a recibir un reconocimiento, Cortés ha hecho un repaso a su vida, plasmada en el documental de C.Tangana 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', que da título también a su disco. "No pensaba llegar nunca hasta donde estoy ni que gustara un disco con tintes contemporáneos", ha resaltado.

DIVULGADOR DEL FLAMENCO

Reconoce su papel para hacer que personas que nunca habían escuchado flamenco se hayan aficionado tras descubrirle, y confía en que este 'Castillete de Oro' ayude a seguir divulgando este arte. Además de recordar los tres años y medio de rodaje de lo que define como "un viaje personal para toda la familia", y compartir sus miedos y dudas durante ese tiempo, volvió a la primera vez que se subió a la 'Catedral del Cante' para acompañar tocando las palmas.

"Fue muy bonito estar cerca de un monumento como el festival, porque yo quería estar cerca de él de la manera que fuera para aprender, y ese día aprendí mucho", ha recordado. Cortés ha citado a Farruquito como uno de los artistas que más ha estudiado, y ha bromeado con que "siempre" que no podía acudir a un plan decía que no podía porque "tenía que tocar con Farruquito".

Años más tarde, ese sueño también se haría realidad. Todo este repaso a su vida lo ha hecho acompañado a su padrino, que esta vez es quien acompaña a un artista que él impulsó al traerlo hasta La Unión. Cortés ha sostenido que "nunca te puedes esperar lo que puede dar de sí un proyecto o un disco". Y ese niño que de primeras no tenía ninguna intención de tocar la guitarra, ha conseguido consolidar un proyecto personal y profesional que "no ha hecho nada más que empezar".