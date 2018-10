Zaplana asegura que se pronunciará sobre su situación procesal "cuando recupere la libertad" y conozca el sumario

Publicado 09/10/2018 16:55:09 CET

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana asegura que hablará de su situación procesal "cuando recupere la libertad"

--está ingresado en prisión desde el pasado mes de mayo por la operación Erial--, "tenga conocimiento del sumario" y pueda ejercer su "legítimo y constitucional derecho de defensa".

Así lo expresa Zaplana en una carta --remitida al diario 'Las Provincias' y que recoge Europa Press-- que titula 'Ante el día de todos los valencianos' con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat.

En el artículo, Zaplana hace notar que este año es la primera vez que no ha asistido al acto oficial de celebración del 9 d'Octubre en el Palau de la Generalitat. "Lo he hecho siempre, algunas veces en condiciones poco cómodas, tanto desde el punto de vista político como de salud, y lo hubiera hecho, sin duda, en esta ocasión, de no estar desde hace algunos meses en 'prisión preventiva'", explica.

Añade que no va hablar en este texto de su situación procesal y emplaza a hacerlo "cuando recupere la libertad", "tenga conocimiento del sumario" y pueda ejercer su "legítimo y constitucional derecho de defensa".

El expresidente 'popular' se dedica en la carta a recordar los logros de la Comunitat Valenciana en las últimas décadas. "Si hacemos un balance de nuestro autogobierno, a estas alturas del siglo XXI, desde que empezamos a ejercerlo por primera vez, desde que se aprobó el Estatuto y se convocaron la primeras elecciones autonómicas, esta etapa de nuestra historia no ha podido ser más favorable y positiva".

"MIRAR AL FUTURO CON OPTIMISMO"

"El 9 de Octubre es un día a celebrar por todo lo conseguido para la Comunidad Valenciana pero también con la ilusión de mirar al futuro con optimismo y confianza para afrontar los retos de un mundo que está cambiando y en el que esta tierra quiere seguir siendo protagonista. Está en nuestro carácter, pero también en nuestra determinación. unca nos hemos rendido ante las dificultades por muy duras o por muy injustas que pudieran ser", concluye.

Eduardo Zaplana se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 24 de mayo tras ser detenido en la 'Operación Erial' por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Sus abogados han pedido en varias ocasiones su excarcelación debido a la leucemia que padece, una petición que ha sido rechazada por la jueza.