La 'zona cero' de la dana acoge cinco conciertos para reactivar el sector musical

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Música en la Zona Cero' de la Federación Valenciana de la Música (FEVIM) ofrecerá cinco conciertos en las localidades de Catarroja, Aldaia, Chiva, Paiporta y Algemesí durante mayo y junio, con entrada libre.

Estas actuaciones forman parte del proyecto Cànter para la reactivación del sector musical después de la dana. El plan, diseñado por la FEVIM, se desarrolla a través de la Valencian Music Office y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura.

La presentación, celebrada en el Mercado de Catarroja, ha contado con Juan Melgar, director del Centro de Coordinación de Industrias Culturales del Ministerio; Dolors Gimeno, concejala de Cultura de Catarroja; Armand Llàcer, gerente de la Valencian Music Office, representantes de las otras cuatro ciudades donde tendrán lugar los conciertos, artistas participantes y otros agentes de la industria musical implicados, detalla la organización.

El gerente de la Valencian Music Office ha explicado que 'Música en la Zona Cero' nace con la voluntad de demostrar que "la música también es una herramienta de reconstrucción", con el objetivo de activar "toda una red de profesionales culturales comprometidos con el territorio". El equipamiento técnico para las actuaciones será suministrado por empresas que también se vieron perjudicadas por la dana.

Por parte del Ministerio, Melgar ha subrayado la voluntad de apoyar la reconstrucción del tejido cultural con programas específicos. Además, ha recordado que el Gobierno financia oficinas de información para que todas las ayudas estatales (beneficios fiscales, recursos para la sustitución de vehículos, préstamos, avales...) lleguen a los potenciales beneficiarios del ámbito cultural.

Como concejala de Cultura, Gimeno ha remarcado "la importancia de recuperar la música en los espacios públicos ante la falta de edificios", así como que "es primordial "que los artistas que viven en la zona dana vuelvan al escenario". "Es la mejor forma de ayudarles y de ayudarnos", ha aseverado.

CARTEL DE ACTUACIONES

El ciclo se iniciará este sábado a las 11.30 horas en la plaza del Mercado de Catarroja. Los protagonistas serán los artistas locales Miquel Gil y el grupo Apolo, así como Isma Romero, nacido en Benetússer.

Una semana después, el sábado 24 a las 11.30 horas, el Templete de Música de Aldaia, situado en la plaza de Europa, acogerá los espectáculos de la banda de swing The Shag Sharks, que combina música y baile, y de Martina Sabariego, de Xirivella, acompañada por su cuarteto de jazz.

Ese mismo fin de semana, el domingo 25 a las 12 horas, en la plaza Gil Escartí de Chiva actuarán Sujeto K y Amazonians.

Los últimos conciertos del ciclo se celebrarán en Paiporta y Algemesí. El primero de ellos será el sábado 31, a las 18 horas en la plaza Soleira, y contará con los grupos Novembre Elèctric, Badlands y Sociologia Animal.

Ya el 14 de junio, a las 11.30 horas, en Algemesí (plaza Mayor) actuarán la cantante Maria Faubel y los grupos Bèrnia i Niuss.

Además de fomentar la contratación de artistas, el proyecto Cànter consta de otros dos ejes de desarrollo: la dinamización y fortalecimiento de la industria a través de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), a través de la colaboración con la plataforma Huming, y la gestión de ayudas para los damnificados.

Gracias a una serie de eventos benéficos, el sector musical ya ha conseguido más de 2,5 millones de euros para los damnificados, que se han canalizado a través de entidades arraigadas en el territorio y planes de recuperación.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el ciclo de conciertos Som València donde participaron casi 480 artistas en 32 localidades. Figuras como Bryan Adams, Gustavo Dudamel, Manolo García, Melendi o Mikel Izal han contribuido a la causa con conciertos solidarios. También espectáculos como el concierto 'Reconstruimos las escuelas de música', celebrado en Alzira en favor de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, o el ciclo 'Acústicos por la dana' en el Centro Cultural La Reina 121 de València.

El Big Sound Festival; promotoras como Baltimore, El Mico Produccions, Pro21, Sagarmanta, Sena Productions, The Music Republic; salas de la ciudad de València como Loco Club, Rock City y La Casa de la Mar, así como La Bohemia de Castellón de la Plana y The One de Alicante, se han implicado en la ayuda a las zonas afectadas.