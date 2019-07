Las kellys de Benidorm denuncian que "a golpe de denuncia" han conseguido poder librar dos días a la semana

Publicado 03/07/2019 16:34:11 CET

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Las Kellys de Benidorm (Alicante), Yolanda García, ha afirmado este miércoles que la situación de las camareras de piso ha mejorado desde este pasado invierno en materia de días libres y contratación pero que esa mejora ha sido "a golpe de denuncia" y ha explicado que a raíz de las denuncias presentadas por el colectivo ante la Inspección de Trabajo contra varios establecimientos hoteleros se ha conseguido que en los mismos, las camareras puedan librar dos días a la semana en lugar de uno.

Asimismo, según ha declarado a Europa Press García, se ha podido acabar, en los casos denunciados, con una práctica "muy extendida" en los hoteles de hacer contrato de auxiliar al personal eventual aunque desempeñen funciones de camarera de piso.

"Hemos mejorado porque la Inspección de Trabajo ha obligado a estos hoteles, a los que hemos denunciado, a hacer camareras de piso a su personal eventual que tenía como auxiliar cuando hacía el mismo trabajo. En este sentido la situación se ha regularizado", ha concretado.

Sin embargo, ha advertido de que también se ha dado el caso de que "en la mayoría de los sitios ya se libra dos días por semana aunque aún sabemos de hoteles en los que sólo se libra uno o donde ponen problemas para librar el segundo día porque llega el verano".

En lo que las Kellys no han notado ninguna mejoría con respecto a otras temporadas es en el volumen de trabajo. La portavoz del colectivo ha asegurado que "la sobrecarga de trabajo es la misma", y que las camareras de piso "siguen teniendo un promedio de 25 habitaciones que hacer al día con el consiguiente aumento de camas que se produce en temporada alta".

PRÓXIMAS DENUNCIAS

Por otra parte, Yolanda García ha adelantado que el colectivo prepara otras dos denuncias, que presentarán la semana que viene, contra sendos hoteles de la ciudad tras haber tenido constancia de que en ellos no se cumplen los registros horarios cuando las trabajadoras hacen horas de más.

"Nos han trasladado las trabajadoras que en algunos hoteles se ficha al entrar pero al salir los registros están sin horario y cuando las trabajadoras los han firmado y han preguntado si apuntaban la hora se les dijo que no y que ya lo podría el hotel. No están saliendo a su hora y no les dejan poner que salen una hora más tarde", ha relatado.