Ribó defiende la tasa turística para recuperar gastos en el sector y precisa que su tuit "no es una encuesta"

Publicado 25/10/2018 15:24:03 CET

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido este jueves la posibilidad de aplicar una tasa turística en al ciudad y ha destacado que los recursos que se obtendrían con ella servirían tanto para recuperar para el municipio gastos que genera este sector y la promoción en él como para ayudar a "ordenar todos los alojamientos turísticos".

Asimismo, el primer edil ha precisado que la consulta que ha lanzado a través de Twitter para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la posibilidad de aplicar en la capital valenciana dicha tasa "no es una encuesta".

"No quiere ser una encuesta sino sencillamente" una manera de "conocer una primera opinión de gente que está en Twitter", ha declarado. Ha destacado que hay personas que no están en Twitter que no podrán opinar y ha reiterado que, "por tanto, no es una encuesta".

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar el pleno ordinario de octubre en el consistorio, preguntado por la consulta que ha planteado por medio de su cuenta de Twitter sobre la tasa turística de 2 euros. En su tuit asegura que su aplicación supondría para València una aportación de 20 millones de euros anuales.

"Es una propuesta para conocer un poco la opinión. No es una encuesta, quiero que quede claro. Las encuestas se hacen de otra manera y las hace muy bien el servicio correspondiente aquí", en el Ayuntamiento, ha afirmado el alcalde respecto a su mensaje.

Joan Ribó ha comentado que Compromís, la coalición política a la que pertenece, piensa que "se tiene que avanzar en esta dirección", para aplicar una tasa turística. Ha indicado que esta es una cuestión que se ha abordado con alcaldes y ha considerado que se trata de un planteamiento "importante".

"La tasa turística es una forma, de alguna manera, de retornar al municipio aquellos gastos que cuesta también el turismo a todos los niveles, desde la promoción" hasta la atención a "los problemas de seguridad" o "de limpieza", ha expuesto el responsable municipal. Igualmente, ha opinado que contar con dicha tasa puede servir además para "ordenar todos los alojamientos turísticos".

Ribó ha insistido en que dicha tasa es "una buena idea". "Una idea que estamos trabajando, contemplando y que de alguna manera queremos desarrollar políticamente".

Por su parte, la primera teniente de alcalde, concejala de Turismo y portavoz socialista, Sandra Gómez, ha opinado, también antes del pleno, que el debate surgido estos días ante la posibilidad de aplicar en València una tasa turística es "una propuesta que lanza Compromís ahora que iniciamos la campaña electoral".

En este sentido, ha afirmado que "hay que entenderla como tal" y ha destacado que la propuesta "no tiene nada que ver con el gobierno" local que conforman Compromís, PSPV y València en Comú "ni con el Ayuntamiento" porque "es una propuesta que parte de un partido político".

"POR LOS AYUNTAMIENTOS"

No obstante, Gómez ha manifestado que como representante del Partido Socialista se alegra de que haya quien "se sume también a las posturas" que los miembros del PSPV han defendido "desde el principio, que la tasa tenía que ser municipal, gestionada e impulsada por los propios ayuntamientos" para que fuera la administración local la que decidiera "si se ponía o no y cómo se aplicaba".

"Creo que hemos acercado posturas, algo positivo para la ciudad" aunque "queda mucho que trabajar y hablar", ha agregado la portavoz socialista, que ha asegurado que se está "siempre en continuo diálogo con el sector para ver cuál es la mejor forma de aplicar" la tasa turística "en relación a nuestro propio modelo turístico".

A este respecto, ha señalado que los socialistas no comparten "una tasa turística lineal" porque "no es lo mismo lo que tiene que pagar una familia que una gran empresa que viene a la ciudad de València a hacer cualquier tipo de evento".

Sandra Gómez ha aseverado que dicha tasa "tiene que ir a mejorar los servicios públicos de la ciudad pero también a fortalecer y hacer más atractivos aquellos sectores que trabajan y hacen atractiva turísticamente la ciudad como son las Fallas". "Por eso, la propuesta que hicimos en el PSOE y en la que seguimos insistiendo es que parte de esa tasa se destine, por ejemplo, a sectores tan importantes de la ciudad como son las Fallas", ha agregado en esa línea.

"OPORTUNIDAD ÚNICA"

Por su lado, la portavoz de València en Comú y segunda teniente de alcalde, María Oliver, ha mostrado su "sorpresa" por los planteamientos de Compromís y PSPV en favor de una tasa turística ahora y después de que quedara "perdida la oportunidad única" que se tuvo "en la redacción de la Ley de Turismo" para contemplarla.

Oliver ha censurado, antes de la sesión plenaria, que en aquel momento "Podemos se quedara solo defendiendo la tasa turística". "Nos sorprende que ahora desde Compromís se rescate este. Supongo que por un tema electoralista", ha dicho, a la vez que ha insistido en que se tuvo "la oportunidad de respaldarnos en su momento y aprovechar la oportunidad histórica que brindaba la redacción de la ley".

Asimismo, ha declarado que también le sorprende que "se plantee una consulta en un medio de alguna manera aleatorio como pueda ser Twitter", en alusión a las preguntas del alcalde respecto a la citada tasa a través de este red social. Ha destacado que el Ayuntamiento tiene unos medios mucho más potentes, a través de la Concejalía de Participación, para realizar una consulta ciudadana" y ha avanzando que así lo plasmará en la junta de portavoces del lunes.

El portavoz del PP, Eusebio Monzó, se ha mostrado en contra de la tasa turística y de "subir impuestos al que viene de fuera" a visitar la ciudad. Ha opinado que la posibilidad de aplicar esa tasa es "una mala noticia para el sector turístico".

"OCURRENCIAS"

Por su parte, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha aseverado que València necesita "de una vez por todas un proyecto de ciudad y un proyecto de lo que se quiere hacer con el turismo". Ha dicho que "ya se ha debatido la tasa turística" y ha criticado que mientras "el presidente de la Generalitat ha hablado de rigor y de diálogo, el alcalde lo que hace es poner un tuit".

Giner ha censurado que "el PSOE es incapaz de controlar a Compromís, que hace lo que quiere y gestiona a base de ocurrencias y de Twitter". "Vamos a tener tasa, no vamos a tener tasa, lo ha hablado con Turismo, lo ha hablado con Hacienda, es una ocurrencia, habla como alcalde, habla a título personal o está representando a Compromís", ha preguntado sobre el mensaje de Ribó.