Agenda Informativa de Europa Press para el 17 de octubre ( 2 )

MADRID, 16 Oct.

Agenda de actos e informaciones previstas para el martes, 17 de octubre:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.30 horas: En Madrid, Deloitte y ABC organizan el XXX Encuentro del Sector Asegurador con la presencia del CEO de Mapfre España, José Manuel Inchausti, la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, el CEO de Aegon España, Tomás Alfaro, el CEO de Allianz España, Veit Stutz, el de Zurich España, Vicente Cancio, y la de Línea Directa, Patricia Ayuela, entre otros. En el Auditorio Rafael del Pino (Calle de Rafael Calvo, 39).

-- 09.00 horas: En Madrid, XIX Congreso Anual de Cogeneración, que reunirá a representantes del ámbito político, regulatorio y energético para debatir sobre los retos y oportunidades del sector. En el Real Casino de Madrid. Calle Alcalá, 15.

-- 09.30 horas: En Madrid, Culmia y GAD3 presentan el informe 'Vivienda Asequible en España'. Espacio All In One de CaixaBank Plaza de Colón, 1.

-- 09.30 horas: En Luxemburgo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, asiste al Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea. A su llegada (09.00 h), atiende a los medios de comunicación. Y a las 20.00 horas, comparece en rueda de prensa.

-- 10.00 horas: En Madrid, los presidentes del Instituto de Estudios Económicos y de Seopan, Íñigo Fernández de Mesa y Julián Núñez, respectivamente, presentan el informe 'La inversión en infraestructuras. El modelo concesional como palanca de crecimiento económico y social'. La presentación tendrá lugar, de forma presencial, en la Sede de CEOE (Diego de León, 50).

-- 10.00 horas: En Madrid, la consultora Alvarez & Marsal presenta una nueva edición de su informe 'Pulso a la banca'. En sus oficinas de Torre Europa (Paseo de la Castellana 95, planta 18) .

-- 10.00 horas: En Madrid, JP Morgan AM organiza un desayuno informativo trimestral que se celebrará presencialmente el próximo en sus oficinas del Paseo de la Castellana, 31 en Madrid (Edificio Pirámide).

-- 10.30 horas: En Madrid, KPMG presenta un informe sobre el mecanismo de cálculo de los cánones ferroviarios en España. Paseo de la Castellana, 259C, y online.

-- 11.00 horas: En Madrid, Edmond de Rothschild AM orginiza una rueda de prensa online para explicar las mejores estrategias de inversión en renta fija de la mano de Alain Krief, responsable de renta fija, Lisa Turk, gestora de fondos de deuda corporativa emergente, y Alexander Eventon, gestor de fondos de bonos híbridos corporativos.

-- 11.00 horas: En Madrid, el director de Consumo de Amazon para España e Italia, Alfonso Serrano, presenta el estudio de Ipsos sobre 'El impacto del comercio electrónico en la vida de las personas' en la estación de Atocha (Planta 2 - Vestíbulo de llegadas). .

-- 11.30 horas: En Madrid, CEG (Confederación de Empresarios de Galicia), FADE (Federación Asturiana de Empresarios) y FELE (Federación Leonesa de Empresarios) reúne a sus máximos representantes empresariales para reivindicar el desarrollo del Corredor Atlántico. Les acompañará el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Diego de León, 50 y online.

-- 13.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, participa en la mesa redonda 'IA: los retos del empleo del futuro', en la II Edición de las Jornadas Metafuturo que organiza Atresmedia. Ateneo de Madrid, Calle del Prado, 21.

-- 16.00 horas: En Madrid, jornadas de Sostenibilidad 2023 de Redeia. Participa Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, Alejandra Kindelán, presidenta y consejera delegada de la Asociación Española de Banca (AEB); o Roberto García Merino, consejero delegado de Redeia, entre otros. En el Auditorio Fundación Giner de los Ríos (Paseo del General Martínez Campos, 14).

TURISMO

-- 09.30 horas: En Madrid, presentación de los hoteles Anantara Hotels & Resorts Europa. Asistirán Giles Selves, director de Anantara Hotels & Resorts en Europa, Irene Fernández, jefa de relaciones públicas de la cadena, y Camila Coburn, directora PR de Anantara Europa. En Moom Culinary Institute en Calle Serrano, 95.

-- 12.30 horas: En Madrid, Skyscanner presenta su informe 'Tendencias de viajes 2024' en el Restaurante Ostreria Bravissimo - P.º del Pintor Rosales, 52, 28008 Madrid.

-- 13.30 horas: En Madrid, Soltour Travel Partners desvelará el nuevo paso de la compañía en una comida en el restaurante Carbón Negro en Madrid a las 13:30h.

-- 18.00 horas: En Madrid, la Alianza de Municipios Turísticos (AMT) presenta un estudio para la ampliación de las características de los municipios turísticos para acceder a una mejor financiación. Sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (calle Juan Bravo 6).