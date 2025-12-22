Deloitte.- Cargos de Deloitte declaran que la asesora de Begoña Gómez estuvo en reuniones sobre la cátedra de la UCM

Archivo - La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto volver a interrogar est - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Cargos de Deloitte han asegurado ante el juez Juan Carlos Peinado que Cristina Álvarez acompañó a Begoña Gómez a alguna reunión con la consultora sobre la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aunque han precisado que la asesora no intervino activamente.

Así lo han indicado fuentes jurídicas a Europa Press tras las declaraciones este lunes, como testigos, del presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, y de otros dos cargos de la compañía, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

Gravel ha confirmado la presencia de Álvarez, la asesora de Gómez en Moncloa, en alguna reunión con la consultora y ha indicado que la veía como una colaboradora de Gómez.

Por su parte, el presidente de Deloitte España ha afirmado que no conocía de nada a la esposa de Pedro Sánchez, si bien ha reconocido que la saludó en una ocasión, según las mismas fuentes.

El juez Peinado los citó como testigos para interrogarles por la relación de la consultora con la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la UCM.

Además de la citación de esos cargos, Peinado también requirió a Deloitte y otras empresas que aporten las agendas y actas de las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org, el dominio de la página web del 'software' de la UCM por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida.

La esposa de Sánchez figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

Todo ello en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario, también investigado, Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento como su asesora en Moncloa de Álvarez, a su vez imputada y que habría participado en gestiones con varias empresas.

NI CREARON NI PARTICIPARON EN EL MANTENIMIENTO DEL 'SOFTWARE'

Deloitte se desmarcó de la parte técnica del 'software' de la UCM, trasladando al juez instructor que no participaron ni en su creación ni en su mantenimiento, algo en lo que los testigos han vuelto a insistir en las declaraciones de este lunes.

A través de un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la compañía contestó al requerimiento del juez para que le informara de "los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense".

Deloitte indicó a Peinado que la prestación de servicios profesionales a la cátedra que codirigió Gómez "tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto".

Tras recalcar que esa oficina de proyecto fue creada y estaba en funcionamiento "antes" de que ellos iniciaran su trabajo, incidió en que "había sido constituida como el órgano encargado de coordinar los trabajos necesarios para la creación y desarrollo de un 'software' con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la medición del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva".

Y "en la ejecución de la labor de soporte y asesoría a la oficina de proyecto, Deloitte Consulting nunca tuvo acceso directo al 'software' y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento. Por este motivo, no contamos con los ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales de los códigos fuente del 'software' de referencia", señaló en el escrito.

El juez impulsó ese requerimiento a Deloitte porque las acusaciones populares de la causa pidieron una batería de diligencias "a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación y poder preparar el eventual juicio oral".