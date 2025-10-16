El arte escénico toma Murcia con 'Chavela' a cargo de Rozalén y Luisa Gavasa y otras propuestas para todos los públicos

Archivo - El arte escénico toma Murcia con 'Chavela' y otras propuestas para todos los públicos - AYUNTAMIENTO MURCIA - Archivo

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arte escénico se apodera esta semana de Murcia con una programación vibrante que combina teatro, música, circo y humor. El musical 'Chavela', con Rozalén y Luisa Gavasa en el Romea, encabeza una agenda que también incluye la fusión de La Santa Cecilia, el humor de Dani Rovira, el virtuosismo del Circo Acrobático de China y propuestas familiares y callejeras para disfrutar del arte en todas sus formas.

En los próximos días, el Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia ha programado distintas propuestas como una nueva cita 'A Pie de Calle'; la música de fusión de La Santa Cecilia; más teatro en el escenario de El Palmar con 'El Don de Don Dónde' y propuestas familiares para que los más pequeños se acerquen al mundo de las artes escénicas.

El circo también será protagonista en el Teatro Circo Murcia con la Compañía Nueveuno, este jueves a las 20.00 horas, con 'Todo lo posible'; una propuesta de circo contemporáneo que reflexiona sobre el éxito, la autoexigencia, la envidia y el deseo de aprobación y que combina en escena malabares, música, magia escénica y videoproyecciones. 'Todo lo posible' llega a Murcia de la mano del circuito Circo a Escena, del que forma parte el Teatro Circo.

El circo más tradicional tendrá su lugar el domingo a las 17.00 y a las 20.30 horas, con la doble actuación del Gran Circo Acrobático de China.

Más de 30 artistas saldrán a escena, algunos de ellos provenientes del Cirque du Soleil, para protagonizar un impactante espectáculo para todos los públicos que transportará a los espectadores a un mundo de fantasía y color.

Previamente, el sábado, a las 20.00 horas, la premiada banda mejicano-estadounidense La Santa Cecilia, conocida por su fusión única de géneros, ofrecerá uno de sus conciertos en el Teatro Circo dentro de su gira europea.

Por otra parte, llegará esta semana al Teatro Circo Murcia Dani Rovira, que subirá al escenario con 'Vale la pena'; un show de stand up comedy en el que conceptos como la tristeza, el duelo y la pena se pondrán encima de la mesa para, lejos de estigmatizarlos, dignificarlos y darles la importancia. Será este viernes, a las 20.00 horas, y las entradas están ya agotadas.

Con las entradas también a punto de agotarse en los tres pases programados llega esta semana al Teatro Romea 'Chavela' (Producciones Rokamboleskas). Del viernes al domingo se podrá disfrutar de este espectáculo dirigido por Carolina Román con un elenco encabezado por Rozalén y Luisa Gavasa, contando con música en directo de Alejandro Pelayo. 'Chavela' es un viaje poético y vital por la existencia de Chavela Vargas, una figura única que trasciende la vida y la muerte.

Una última propuesta teatral para público joven y adulto nos espera en el Teatro Bernal el sábado, a las 20.00 horas. 'El don de Don Dónde', de Marengo Producciones, es un juego escénico que tiene como objetivo jugar con el lenguaje, con sus estructuras y sus tramas.

Además de los montajes circenses para todos los públicos en el Teatro Circo, esta semana también el circo será protagonista 'A Pie de Calle'. La cita será el viernes, a las 19.00 horas, en la plaza Camilo José Cela de Murcia y 'Cateura' un montaje de circo y música de Alas Teatro Circo que invita a reflexionar sobre el impacto ambiental en el planeta.

A través de acrobacias, música y manipulación de objetos, se pone de manifiesto la travesía de los desechos, desde su origen en los hogares hasta su destino en los vertederos y los océanos.

Un nuevo cuento en inglés, 'Robin Hood', llegará el sábado por la mañana al Salón de los Espejos del Romea (12.00 horas), y la obra de teatro de títeres 'Superhéroe' se podrá ver el domingo por la mañana al Teatro Bernal de El Palmar (12.00 horas).

Toda la información sobre estos espectáculos está disponible en las páginas web 'teatrocircomurcia.es', 'teatroromea.es' y 'auditoriosybernal.es', donde también se pueden adquirir las entradas de forma anticipada.