Corporate y M&A.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 23 de octubre (2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 22 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.30 horas: En Madrid, CapCorp 2025 reúne a profesionales y directivos del capital riesgo y M&A en torno a distintas mesas y ponencias. En el Auditorio Beatriz (C/ de José Ortega y Gasset, 29).

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en la inauguración del Foro Alianza por el Desarrollo de Talento Digital. Posteriormente, atiende a medios Estudios de Mediaset España (Carretera de Fuencarral a Alcobendas, 4).

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el CEO de Stratesys, Ramón Montané, inauguran el Foro Iberoamericano de Innovación y Tecnología, en la sede de CEOE (C/Diego de León, 50).

-- 10.00 horas: En Madrid, comparecencia del director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, ante la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril, para informar acerca del diseño de la política energética. A las 11.30 horas, comparece también el exconsejero y exdirector corporativo de Redeia, Francisco Ruiz Jiménez. Senado (c/ Bailen).

-- 10.00 horas: En Madrid, Lighthouse, servicio de análisis del Instituto Español de Analistas, organiza un evento sobre la inversión en Microcaps en el mercado español. En el Palacio de la Bolsa (Plaza de la Lealtad, 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, desayuno informativo de A&G Global Investors sobre el Gobierno estadounidense y la Reserva Federal. En las oficinas de A&G (Paseo de la Castellana, 92).

-- 10.00 horas: En Londres, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios antes de mantener un encuentro empresarial. Sede del Institute of Directors.

-- 10.15 horas: En Madrid, la Asociación para la Mediación Aseguradora de las Entidades Financieras (Amaef) celebra su XXIII Convención Anual con la intervención institucional del director general de seguros y fondos de pensiones, José Antonio Fernández de Pinto; la presidenta de Unespa, y Mirenchu del Valle; el CEO de VidaCaixa, Javier Valle; el CEO de Santander Seguros, Francisco Giménez Bosch; y el CEO de BBVA Seguros y presidente de BBVA Allianz, Eugenio Yurrita, el director de negocio de SegurCaixa Adeslas, Carlos Hernández; o la CEO de Kutxabank Seguros, Inés Monguilot. En el Auditorio Rafael del Pino (c\Rafael del Pino, 39).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Consejo General del Notariado presenta el Portal Estadístico del Notariado, una nueva plataforma digital. En el Espacio Fundación Telefónica (C/Fuencarral, 3).

-- 10.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, y la secretaria ejecutiva de UGT Cristina Estévez intervienen en unas jornadas de UGT por los 40 años de la Ley de Libertad Sindical. En la sede del sindicato (Avenida de América, 45).

-- 11.00 horas: En Madrid, Bankinter presenta sus resultados del tercer trimestre. Interviene la consejera delegada, Gloria Ortiz. Previamente, organiza una conferencia telemática con analistas. En la sede del banco (Paseo de la Castellana, 29). También formato 'online'.

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) para presentar el ¡Informe Sectorial 2025. Estaciones de Servicio Automáticas: hacia la consolidación de su modelo'. El presidente de AESAE, Manuel Jiménez Perona, expondrá la situación del mercado actual en el territorio nacional y las líneas de evolución futuras del sector. (ONLINE).

-- 13.30 horas: En Madrid, JP Morgan presenta en conferencia telemática las conclusiones sobre el informe de los mercados de capitales a largo plazo.

-- 15.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, interviene en unas jornadas de UGT sobre los 40 años de la Ley de Libertad Sindical. En la sede del sindicato (Avenida de América, 45).

-- 17.30 horas: En Madrid, Renta 4 analiza la situación macroeconómica y de los mercados, además de las perspectivas para 2026. Interviene Javier Galán (director de inversiones de renta variable), Ignacio Victoriano (director de inversiones de renta fija) y Miguel Jiménez (director de fondos mixtos). En el Auditorio Renta 4 (Paseo de la Habana, 74).