Corporate y M&A.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 30 de octubre (2)

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 30 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 07.30 horas: Repsol presenta, antes de la apertura del mercado, sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año. A las 12.00 horas, el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, ofrece una conferencia con analistas. (Online).

-- 09.30 horas: En Madrid, el Instituto Español de Analistas presenta un informe sobre la Unión de Ahorro e Inversiones europea, elaborado por FinReg360. Intervienen Santiago Satrústegui (presidente de Abante), Víctor Rodríguez (director general de Política Estratégica de la CNMV) y Lola Solana (presidente del Instituto), entre otros. En Auditorio Fundación Abante (Plaza de la Independencia, 6).

-- 10.00 horas: En Madrid, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y Fundación Encuentros del Futuro (FEF) organizan el Congreso Futuro Iberoamericano con personalidades como la presidenta del BEI, Nadia Calviño, el consejero delegado de Mapfre, Antonio Huertas, la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, la directora de estrategia global de asuntos públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez, y la directora comercial, de desarrollo de red y alianzas de Iberia. Casa de América (Plaza de la Cibeles).

-- 10.00 horas: Inversis presenta por vía telemática su estrategia macroeconómica para el cuarto trimestre de 2025.

-- 10.00 horas: En Madrid, el grupo europeo TeamSystem presenta con IPSOS un informe sobre el grado real de digitalización de pymes, autónomos y asesorías ante la llegada de la nueva norma obligatoria de Hacienda, conocida como VeriFactu. Espacio ION (C/ Talavera, 4, Loft 2).

-- 10.30 horas: En Madrid, bosch Tech Day. Evento sobre movilidad. Sede de Bosch (Hermanos García Noblejas 19).

-- 10.30 horas: En madrid, el Observatorio Cetelem presenta el nuevo estudio "Dinámicas del Consumo en España 2025: tendencias y perspectivas" en la sede BNP Paribas Personal Finance España (Paseo de los Melancólicos 14A, Madrid).

-- 12.00 horas: En Online, BBVA presenta los resultados del tercer trimestre. Intervienen el consejero delegado, Onur Genç, y la directora financiera de la entidad, Luisa Gómez Bravo. Previamente, a las 09.30 horas mantiene una conferencia con analistas. Formato 'online'.

-- 12.00 horas: En Madrid, uGT Servicios Públicos, el Área Pública de CCOO y CSIF inician movilizaciones en toda España, bajo el lema "Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos". En el caso de Madrid, se organizará una concentración frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (C/ del Mármol, 2 (esquina Paseo de los Melancólicos, junto a Madrid Río), mientras que en el resto de España se organizarán protestas ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Se atenderá a los medios de comunicación al inicio de la protesta. .

-- 13.00 horas: En Madrid, la Federacio?n Empresarial de la Industria Química Española (Feique) celebra su Asamblea General 2025. Durante el encuentro, la presidenta de Feique, Teresa Rasero, presentará las previsiones del sector químico español para el cierre del año. En The Palace Hotel (Plaza de las Cortes, 7).

-- 16.30 horas: En Alcobendas (Madrid), Indra presenta IndraMind, su tecnología de inteligencia artificial de carácter militar diseñada para anticipar amenazas y automatizar decisiones. Antes de la presentación habrá un briefing técnico del director de IndraMind, Ignacio Martínez. Indra. (Avenida de Bruselas 35).

-- 19.00 horas: En Alcobendas (Madrid), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el acto de presentación de la plataforma de inteligencia artificial IndraMind. Auditorio de la sede del Grupo Indra (Avenida de Bruselas, 35).

NOTA: A su llegada, el ministro atiende a los medios de comunicación.