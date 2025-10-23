Corporate y M&A.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 24 de octubre (y 2)

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 24 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.00 horas: En Londres, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene un encuentro de emprendimiento con empresas. Sede de la Embajada de España en el Reino Unido (39 Chesham Place).

-- 12.00 horas: En Madrid, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, interviene para dar cuenta de las conclusiones de la jornada 'Negociación Colectiva y Diálogo Social: 40 años de Ley de Libertad Sindical. UGT a la vanguardia del cambio'. Además, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, clausuran el acto a partir de las 12.30 horas. Sede de UGT (Avenida de América, 25).

NOTA.- Luján atiende a los medios de comunicación a las 13.00 horas.

SOCIEDAD

-- 09.30 horas: En Madrid, encuentro informativo para la presentación de la campaña del Día de la Iglesia diocesana, que se celebra el 9 de noviembre, con el lema 'Tú también puedes ser santo', con Vicente Rebollo, obispo responsable del secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia; José María Albalad, director de este secretariado; y Lourdes Grosso, directora de la oficina para las Causas de los Santos. En la sede de la Conferencia Episcopal Española (c/ Añastro, 1).

-- 09.30 horas: En Madrid, PEFC España celebra una nueva edición de sus Foros de Diálogo, bajo el lema "Bosques del futuro: sociedad y gestión activa para un territorio resiliente". En el Espacio Bertelsmann (C/ de O'Donnell, 10).

-- 09.30 horas: En Madrid, jornada 'Cómo proteger a los menores en las redes. Los retos de la salud mental, la adicción al móvil y el abuso sexual online'. En la sede del Parlamento Europeo (Paseo de la Castellana, 46).

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, inaugura el acto 'Cómo proteger a los menores en las redes', organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España. Oficina de la Unión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana, 46).

-- 09.45 horas: En Madrid, la Fundación Promoción Social organiza el encuentro 'Impulsando a mujeres y niñas: 30 años promoviendo la igualdad', en la Fundación Universitaria Española (C/Alcalá, 93).

-- 10.30 horas: En Madrid, jornadas de administración de la CONFER sobre la gestión de los bienes eclesiásticos. En la Universidad Pontificia Comillas. ICADE. (C/ Alberto Aguilera, 23) .

-- 10.30 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, inaugura las jornadas sobre el pacto de migración y asilo de la Unión Europea, organizadas por la Universidad Antonio de Nebrija; a las 13.00 horas clausura las jornadas confederales de acción sindical '40 años de la ley de libertad sindical: UGT a la vanguardia del cambio'. Sede de UGT (Av. de América, 25). .

-- 12.30 horas: En Madrid, Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad celebran el acto de entrega de la VIII Edición de los Premios Diversidad e Inclusión (D&I). En el Congreso de los Diputados (sala Ernest Lluch).

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, III Jornadas Nacionales de Actualización en Dolor y Cuidados Paliativos, organizada por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). En Novotel Las Ventas. (C/ de Albacete, 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, Leo Pharma presenta en el Congreso de los Diputados la campaña 'Lo que nos hace huMANOS' en una jornada sobre Eccema Crónico de Manos. En el Congreso de los Diputados. (Carrera de San Jerónimo).

CULTURA

-- 09.00 horas: En Madrid, Rosalía da su primera entrevista tras el anuncio de su cuarto disco, 'LUX', en el programa 'Anda Ya' de 'LOS40'.

-- 10.00 horas: En Madrid, el Teatro Real presenta en rueda de prensa el ballet-pantomima 'El mandarín maravilloso' y la ópera 'El castillo de Barbazul', de Béla Bártok. (Acceso por la calle Carlos III).

-- 17.00 horas: Entrevista telefónica con Iñigo Quintero por la publicación de su nuevo y primer disco.

-- 17.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, inaugura el acto central del Día de las Bibliotecas 2025, con la mesa redonda 'Bibliotecas contra la censura y la desinformación'. En la Biblioteca Nacional de España. (Paseo de Recoletos, 20-22).