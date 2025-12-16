Corporate y M&A.- La CNMV suspenderá de cotización a Catalana Occidente este martes a cierre del mercado tras la OPA de Inocsa

Archivo - Sede de Catalana Occidente - CATALANA OCCIDENTE - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender cautelarmente de cotización las acciones de Grupo Catalana Occidente este martes a cierre del mercado (20.00 horas) tras el éxito de la oferta pública de adquisición (OPA) de Inocsa, el holding que agrupa a accionistas ligados a la familia Serra, según un comunicado del organismo publicado este lunes.

En concreto, se suspenderá la negociación en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones de Grupo Catalana Occidente, y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta, tras la solicitud de suspensión efectuada por Inocsa para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa.

Esta suspensión se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de Grupo Catalana Occidente.

Los accionistas de la compañía que soliciten la compra forzosa de sus títulos antes de mañana miércoles percibirán 49,75 euros por acción, mientras que aquellos que la cursen el propio miércoles o posteriormente recibirán el precio ajustado de 45,10 euros, por el pago del dividendo de 4,65 euros por título por parte de Catalana Occidente.

Inocsa prevé destinar 250 millones de euros al pago de la primera cuota de amortización de principal de la financiación suscrita para la ejecución de la oferta y otros 285 millones a una amortización anticipada del principal de la citada financiación.