Corporate y M&A.- Convocan este miércoles una protesta en la Complutense contra la "supresión" de turnos y grupos en facultades

Archivo - Varias personas durante una marcha, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Las Universidades Públicas iniciaron ayer una huelga para pedir a la Comunidad de Madrid que retire la futura Ley de Universidades y exigir más financiación. En c - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han convocado este miércoles, a las 12 horas, una sentada frente a la Facultad de Ciencias de la Documentación y una marcha hasta Rectorado contra la "supresión" de turnos y "fusiones de grupos injustificados".

Según ha informado UCM por la Pública en un comunicado, el motivo de esta movilización se debe a la "eliminación" de un turno de mañana o de tarde en la Facultad de Documentación, dejando al grado universitario con "un turno único".

"Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica, lo que se valora como solución a esta supresión es que el profesorado imparta este turno a coste cero, lo que vulnera derechos laborales fundamentales de los docentes y trabajadores de la Facultad", ha criticado.

En esta línea, la organización ha alertado de que "son múltiples las eliminaciones de turnos, grupos, optativas y horarios" en la Complutense, que ocurren en "el marco de los duros recortes" que el Plan Económico-Financiero "impone a los centros complutenses".

"Es una prueba de que la Comunidad de Madrid sigue ahogando a sus centros de enseñanza universitaria, cercenando derechos fundamentales del estudiantado, a pesar de que la situación económica en la región es de crecimiento y bonanza económica", ha añadido.

"DEJA EN EL ABISMO A LOS ESTUDIANTES"

Considera UCM por la Pública que esta situación "deja en el abismo" a estudiantes con trabajos y situaciones diversas a mitad de carrera a otros con "imposibilidad de cambio de horarios". Ha aseverado que esta "supresión vulnera directamente" los propios Estatutos de la Complutense.

También "contradice" la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que "protege los derechos relativos a la formación académica "a un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar".

"El procedimiento de elección de un turno único vulnera estos derechos individuales al establecerlo por mayorías, además de constituir un cambio sobre la marcha en sus estudios que violenta los derechos básicos de estudiantes y profesorado. Ataca directamente a la conciliación laboral, restringiendo la posibilidad de cursar estos estudios", ha censurado.

"SUPRESIÓN" EN OTROS GRADOS

Asimismo, la organización ha advertido de que en el Grado en Antropología "también se ha suprimido un turno de tarde en asignaturas de 2º curso y en optativas de 4º curso", que está "repercutiendo sobre la calidad de sus estudios estos recortes, eliminando trayectorias formativas y reduciendo la riqueza y pluralidad del servicio público universitario".

"Otras mutilaciones de turnos en la Universidad Complutense son la supresión de los tres grupos de Alemán en la Facultad de Comercio y Turismo y la eliminación de grupos de tarde en Historia del Arte. En otras Facultades que han declinado eliminar grupos, se les ha comunicado que ello implica la no contratación de sustitutos y la no cobertura de ninguna baja de profesorado", ha remarcado.

Por ello, ha defendido que esta concentración hará llegar al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, "el rechazo masivo de estas medidas que vulneran el derecho a recibir una educación universitaria digna y de calidad".

UNA MARCHA HASTA RECTORADO

Así, a las 12 horas, tendrá lugar una sentada en la Facultad de Ciencias de la Documentación. A las 15 horas partirá hacia el Rectorado, atravesando las calles de Cea Bermúdez, Glorieta de Cristo Rey y calle San Francisco de Sales.

El acto lo han convocado estudiantes, asociaciones, asambleas y profesorado de diversas facultades complutenses, encabezado por la Asamblea de la Facultad de Documentación y secundado por el estudiantado del Grado en Antropología y de las Facultades de Físicas, Filología, Ciencias de la Información, Ciencias de la Educación, Matemáticas, Políticas, Sociología, Bellas Artes, Historia del Arte y Económicas, entre otras. Se suman también miembros de CC.OO, Frente de Estudiantes, Dignimad Asociación de Investigadores.