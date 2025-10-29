Corporate y M&A.- Inocsa no emitirá folleto informativo sobre las nuevas acciones en la OPA sobre GCO

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inocsa no emitirá folleto informativo sobre la emisión de nuevas acciones de clase B ofrecidas a los accionistas de Grupo Catalana Occidente (GCO) en canje de sus acciones, como una de las alternativas de contraprestación de la OPA voluntaria autorizada este miércoles sobre el grupo.

Así lo indica este miércoles en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), horas después de que el organismo supervisor haya autorizado la operación sobre el 37,97% de las acciones del grupo que Inocsa, que ya disponía del 62,03% del capital social restante, aún no tenía.

Inocsa ha optado por acogerse a la exención prevista para las ofertas de canje establecida en el apartado 4.f) del artículo 1 del Reglamento de Folletos.