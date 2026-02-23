El presidente de Sidenor, Mirai y Talgo, José Antonio Jainaga, durante el II Foro Capital de Fundación Vital, en Arkabia, a 23 de febrero de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El foro tiene el objetivo de generar un espacio de diálogo para abor - Carlos González - Europa Press

VITORIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sidenor, Talgo y Mirai, José Antonio Jainaga, ha apelado a realizar un ejercicio de "renuncia y generosidad" para impulsar fusiones entre empresas en Euskadi y ha aludido a las "oportunidades importantes de mejora ligadas a la consolidación", que se pueden encontrar en sectores como el ferroviario, donde ha recordado que solo hay dos empresas no extranjeras --Talgo y CAF-- que fabrican trenes en la península, y en el siderúrgico.

En su intervención en el encuentro Foro Capital, organizado por la Fundación Vital en Vitoria, ha señalado que hay que hacer "una reflexión profunda" sobre la necesidad de construir empresas más grandes para poder competir en un escenario global.

"No estoy hablando únicamente de procesos de adquisición, sino también de procesos de fusión dentro del mismo sector", ha indicado Jainaga, quien ha precisado que para avanzar en esta dirección es necesario "llevar a cabo un ejercicio de renuncia a principios muy primarios y de generosidad pensando en el interés del conjunto".

Como ejemplo, ha señalado que en Euskadi existen más de 100 empresas que trabajan en el sector de máquina y herramienta, emplean a más de 4.000 personas y presentan una facturación media de 10 millones de euros al año. Asimismo, ha afirmado que en la industria aeronáutica, salvo los casos de ITP y Aernnova, 75 empresas facturan de media 12 millones de euros al año. "¿Cómo se puede competir en el mundo con un tamaño medio de 60 personas por empresa?", se ha preguntado.

OPORTUNIDADES

Jainaga ha indicado que no hace falta "bajar al nivel de las pymes para encontrar oportunidades importantes de mejora ligadas a la consolidación".

En este sentido, ha apuntado que solo dos empresas en el Estado español, las dos alavesas, -en referencia a Tubos Reunidos y Tubacex- "fabrican tubos sin soldadura, están a unos pocos kilómetros una de otra, pero durante décadas no han conseguido salvar esa pequeña distancia".

También ha añadido, tras citar al presidente de CAF, Andrés Arizkorreta, que solo dos empresas no extranjeras, "ahora las dos vascas --la de Beasain y Talgo--, fabrican trenes en la península". "Se trata de dos sectores, el ferroviario y el siderúrgico, con unos costes fijos elevadísimos y en los que el efecto escala es indiscutible", ha remarcado.

En este sentido, ha insistido en que el país necesita una "reflexión profunda" porque no se puede "competir en el mundo" con empresas del tamaño de las que existen.

Por otra parte, cuestionado por su propuesta de hace años de una unión de Sidenor, Tubos Reunidos y Tubacex, y si podría retomar ese planteamiento de fusión a las empresas de acero de valor, Jainaga ha aludido a la "complicada" situación de Tubos Reunidos y cree que "hay que dejarles tratar su problema". "Si mucha gente intenta inmiscuirse en su problema, ahora lo único que va a hacer es complicar las cosas", ha señalado.

Según ha manifestado, Tubos Reunidos tiene "un problema de ajustar su tamaño a su mercado", que es EEUU y donde se han encontrado "con unos aranceles brutales que, de hecho, recortan casi el 50% de su volumen".

"Entonces tienen que ajustarse, tienen que ajustar su tamaño, reducir los costes a tope y buscar nuevos mercados. Eso es algo que tienen que hacer ellos", ha indicado. No obstante, ha indicado que, a su juicio, "la fusión de los aceros de cierto valor sigue teniendo sentido".

Según ha precisado, si bien cuando hablaba del negocio ferroviario se refería a innovación e ingeniería cuando se refería a "costes fijos enormes", en el caso de la siderurgía cree que el problema no es ese, sino el de utilizar "lo máximo posible los activos que necesitan una inversión muy importante y, concretamente, las acerías".

Jainaga ha recordado que en Sidenor tenían cinco acerías hace 20 años y, en la actualidad, cuentan con una haciendo el acero "para todas las fábricas". "Por eso seguimos vivos, si no estaríamos muertos", ha añadido.

El presidente de Sidenor cree que hay acerías que están "funcionando al 30, 40, 50 por ciento", por lo que "la idea de agrupar y de reducir costes fijos sigue siendo igual de válida".

"Pero tiene que haber voluntad, tiene que haber voluntad de los accionistas y tiene que haber voluntad de los ejecutivos. Nosotros, por nuestra parte, estamos totalmente abiertos a iniciar procesos de este tipo. Y creo que son buenos. Y que, además, el futuro nos va a llevar por ahí", ha concluido.