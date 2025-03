Oliu (Sabadell): La OPA tiene riesgos "más importantes" que seguir como banco independiente

Recuerda que la cotización del banco es superior al precio que ofrece BBVA

SABADELL (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA "presenta riesgos de ejecución más importantes" que seguir como banco independiente y que los accionistas los deben ponderar.

Lo ha dicho este jueves durante su discurso --que ha recibido una larga ovación de pie de los accionistas presentes al finalizar-- en la Junta General de Accionistas de la entidad, que se ha celebrado en Fira de Sabadell (Barcelona) y que ha sido la primera tras la vuelta de la sede social de la entidad a Cataluña.

Oliu ha defendido que el de Banco Sabadell "se puede considerar como un proyecto con riesgo de ejecución bajo" al ser de continuidad y estar en pleno desarrollo.

"Nosotros, como accionistas, ante la propuesta de BBVA, tenemos que valorar y ponderar si la operación que se nos propone va a crear valor para nuestros clientes o no, si va a contar con la ilusión de los colaboradores del banco o no y, en consecuencia, si va a generar sinergias positivas o no", ha dicho.

Oliu ha añadido que los accionistas del banco catalán deben valorar "si el valor que se promete es realizable o si presenta unos riesgos que lo hacen desaconsejable".

Ha explicado que las sinergias de costes se producen si hay fusión, y que en caso contrario "son menores y mucho más difíciles de realizar", y ha añadido los problemas de competencia y la predisposición desfavorable de los clientes, que podría provocar su pérdida, lo que conlleva una reducción del negocio y el valor.

El presidente de la entidad vallesana ha añadido que la perspectiva de dividendos y generación de capital del proyecto del Banco Sabadell "difícilmente podrá ser equiparada o superada por la oferta de BBVA" y que sería necesaria una oferta, textualmente, muy diferente, para compensar los riesgos y dificultades.

PRIMA NEGATIVA

Oliu ha explicado que cuando se acabe el proceso de estudio, el consejo de administración valorará las condiciones que aparezcan en el folleto de la OPA y que ha añadido que, por el momento, no son conocidas.

"Solo sabemos que la prima a día de hoy es negativa, es decir, que si canjearan hoy sus acciones por las de BBVA, el valor obtenido sería menor que el que tienen actualmente con sus acciones de Banco Sabadell", ha dicho.

Ha añadido que, tras diez meses de proceso, "la cotización conseguida por el banco es sustancialmente superior al valor ofrecido en su día por BBVA", y ha recordado que la oferta es un canje por acciones del banco liderado por Carlos Torres.

Por ello, ha recordado que es "principalmente una decisión de valor", aunque también de proyecto empresarial y de perspectivas de futuro.

REMUNERACIÓN DE GONZÁLEZ-BUENO

Por otro lado, Oliu ha defendido el incremento de la remuneración del consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, que el banco somete a votación este jueves con carácter consultivo, como parte del informe anual sobre remuneración de los consejeros.

Ha señalado que "el acierto de su contratación" en 2021 ha sido corroborado por la evolución del banco en la creación de valor y en los resultados logrados.

"El consejo ha tenido a bien reconsiderar este año su remuneración, en consonancia con el éxito de su gestión y con el objetivo de asegurar su retención, manteniendo las proporciones de fijo y variable que se establecieron hace dos ejercicios y que seguían las recomendaciones de los proxys y de los inversores", ha añadido.