Principales titulares de los periódicos para el sábado 4 de julio

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El pacto PP-Vox en Andalucía es el más escorado a la derecha"

-- "La cúpula de Irán despide a su anterior líder supremo, Ali Jameneí"

EL MUNDO

-- "El PP da por superado el dilema de Vox "sin perder centralidad""

-- "El malestar en Hacienda se dispara con el nuevo ministro y desborda a su cúpula"

ABC

-- "Las mafias ofrecen a los inmigrantes viajes, papeles y citas para regularizarse"

-- "EE. UU. cumple 250 años con la sociedad fracturada"

LA RAZÓN

-- "Moncloa ve una "guerra política" en la Guardia Civil"

-- "El patriotismo trumpista marca los actos del 4 de Julio"

LA VANGUARDIA

-- "Trump utiliza los 250 años de EE.UU. para relanzar su imagen y hacer caja"

-- "Miles de confinados por el incendio sin control en La Bisbal"