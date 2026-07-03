Principales titulares de los periódicos para el viernes 3 de julio

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El juez imputa a la directora de la Guardia Civil en el 'caso Leire Díez'"

-- "Sánchez y Marlaska cierran filas con González"

EL MUNDO

-- "La directora de la Guardia civil imputada por "intimidación institucional" a la UCO"

-- "ESPAÑA RECUPERA EL 'SWING' ANTE AUSTRIA Y PASA A OCTAVOS DE FINAL"

ABC

-- ""El buen periodismo se mide por la huella que deja""

-- "Indignación en la Guardia Civil por no cesar a la directora general"

LA VANGUARDIA

-- "Catalunya lidera las solicitudes de residencia y trabajo con 257.000"

-- "LA MEJOR ESPAÑA YA ESTÁ EN OCTAVOS"