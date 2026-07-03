Principales titulares de los periódicos para el viernes 3 de julio

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El juez imputa a la directora de la Guardia Civil en el 'caso Leire Díez'"
-- "Sánchez y Marlaska cierran filas con González"
EL MUNDO
-- "La directora de la Guardia civil imputada por "intimidación institucional" a la UCO"
-- "ESPAÑA RECUPERA EL 'SWING' ANTE AUSTRIA Y PASA A OCTAVOS DE FINAL"
ABC
-- ""El buen periodismo se mide por la huella que deja""
-- "Indignación en la Guardia Civil por no cesar a la directora general"
LA VANGUARDIA
-- "Catalunya lidera las solicitudes de residencia y trabajo con 257.000"
-- "LA MEJOR ESPAÑA YA ESTÁ EN OCTAVOS"