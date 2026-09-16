Ara Malikian actuará tres noches en el Teatro Principal con su gira 'Intruso World Tour'

El violinista presentará los días 23, 24 y 25 de octubre un espectáculo que fusiona música clásica, rock, flamenco, tango y sonidos mediterráneos - GUSTAFF CHOOS

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El violinista Ara Malikian recalará en el Teatro Principal de Zaragoza los próximos 23, 24 y 25 de octubre con su gira 'Intruso World Tour', un espéctaculo de carácter sonoro y autobiográfico en el que explora la multiculturalidad a través de la fusión de diferentes estilos musicales.

La propuesta combina música clásica con géneros como el rock, el flamenco y el tango, además de incorporar sonoridades procedentes del Mediterráneo. El artista plantea así un recorrido musical marcado por la diversidad cultural y por su particular forma de entender la música.

Malikian es conocido por su vitalidad sobre los escenarios y por acercar la música académica a públicos de todas las edades, rompiendo las barreras tradicionales asociadas a este género.

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá tres jornadas de conciertos en las que el virtuosismo técnico y la energía expresiva del violinista serán los protagonistas. La primera actuación tendrá lugar el viernes 23 de octubre a las 20.00 horas. El sábado 24 ofrecerá dos pases, a las 17.00 y a las 20.30 horas, mientras que el domingo 25 de octubre el concierto comenzará a las 19.00 horas.

'Intruso World Tour' presenta de este modo una propuesta en la que Malikian recorre distintas influencias culturales y musicales a través de un espectáculo concebido para conectar con espectadores de distintas generaciones.