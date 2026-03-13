Corporate y M&A.- Zaragoza.- El ciclo 'Jazz & Más' regresa a Zaragoza con Kind of Metal y 12 conciertos de diversos estilos

La banda Kind of Metal es un quinteto clásico integrado por instrumentistas de primer nivel cuyo repertorio incluye versiones jazzísticas de clásicos del heavy metal y el hard rock. - KIND OF METAL

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Jazz & Más' vuelve a llenar de música los domingos en la sala Rock & Blues de Zaragoza, ofreciendo hasta el próximo 7 de junio un total de 12 conciertos con entrada gratuita, salvo excepciones, que reunirán a artistas nacionales e internacionales de jazz, fusión, blues rock, funk, soul y progresivo. La programación comenzó el pasado 8 de marzo y se celebrará cada domingo a partir de las 20.00 horas.

La primera cita del ciclo, prevista para el domingo 15 de marzo, estará protagonizada por el quinteto Kind of Metal, un grupo formado por trompeta, saxofón, piano, contrabajo y batería, integrado por músicos de reconocido prestigio en la escena del jazz y la música moderna. La banda, dirigida por el batería Anton Jarl, ofrece una sonoridad inspirada en el hard-bop de Cannonball Adderley, Art Blakey o Charles Mingus, combinada con un marcado pulso de rhythm and blues instrumental.

El repertorio de Kind of Metal incluye versiones jazzísticas de clásicos del heavy metal y hard rock, con temas de Black Sabbath, Led Zeppelin, KISS o Judas Priest, reinterpretados con un enfoque innovador y sin concesiones. Los arreglos han sido elaborados por Anton Jarl, con la colaboración del arreglista Jordi Font. El nombre del proyecto es un guiño al disco de Miles Davis 'Kind of Blue', reflejando la fusión entre mundos musicales aparentemente opuestos.

El quinteto está integrado por destacados instrumentistas: Iván Kovacevic al contrabajo, Nil Mujal al saxofón, Álex López en la batería, Marc Martín al piano y Anton Jarl en la percusión. Cada uno de ellos aporta experiencia en proyectos de jazz y música contemporánea, tanto en España como internacionalmente, habiendo participado en agrupaciones como Los Mambo Jambo, Rambalaya, Swing Shot, Original Jazz Orquestra del Taller de Músics, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra o Sant Andreu Jazz Band.

UNA PROGRAMACIÓN AMPLIA Y DIVERSA HASTA JUNIO

El ciclo continuará el 29 de marzo con Carlos Bernal Trio & Voro García, que interpretarán jazz moderno, swing y música brasileña con repertorio de Charlie Parker, Duke Ellington o Antonio Carlos Jobim. El 12 de abril será el turno de Wu-Trones, cuarteto de Madrid que combina composiciones propias con pulso electrónico; el 19 de abril, Fatbeat presentará su universo creativo Two Planets; y el 26 de abril, Luciano Lupano 4tet ofrecerá composiciones originales con una fusión de tradición jazzística e identidad contemporánea.

En mayo, la programación incluye 'Jazz & Jam vol.5' con Irene Reig, el 3 de mayo; Premier Pigs, el 10 de mayo; Thomas Kretzschmar & David Regueiro, el 17 de mayo, Clara Gil, el 24 de mayo; y Nirek Mokar, el 31 de mayo. La serie concluirá el 7 de junio con The Free Label, banda de Toronto que mezcla disco de los 70, 'Rythm & Blues' de los 90 y funk, y que presenta su segundo álbum 'Songs for Sienna'. Excepto este último, todas las actuaciones tendrán entrada libre.

JAZZ & MÁS, UN CICLO CONSOLIDADO EN ZARAGOZA

El ciclo 'Jazz & Más' se creó en 2017 con el objetivo de dar a conocer nuevos sonidos de jazz y ofrecer un espacio estable para artistas emergentes y consagrados. Con dos ediciones al año, la programación contribuye a fortalecer la escena cultural local, visibilizar talento nacional y facilitar una estructura sólida para las bandas. La iniciativa está organizada por Sweet Caroline Producciones, con la colaboración de la sala Rock & Blues Café y Mimelo Estudio Creativo, patrocinada por el 43º Festival de Jazz de Zaragoza y financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los organizadores han destacado la importancia de este ciclo como un espacio de fusión y experimentación musical, en el que conviven géneros tradicionales y contemporáneos, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de actuaciones en directo de calidad, accesibles y variadas en estilo.

El ciclo confirma una temporada más su apuesta por acercar la música de jazz, progresivo, blues, funk y soul a Zaragoza, con la particularidad de combinar talento local y nacional con propuestas internacionales de referencia.