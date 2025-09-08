El Ibex 35 sube un 1% y recupera los 15.000 enteros

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). El Ibex 35 registraba al mediodía de este jueves, 9 de enero, un alza de un 0,5%, hasta situarse en los 11.857,1 puntos, en una jornada en la que Wa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ibex 35 ha conseguido recuperar este lunes los 15.000 enteros gracias a una subida del 1,02%, apoyado en casi todos sus valores, que han cerrado con revalorizaciones, y pendiente de la OPA de BBVA sobre el Sabadell y de la moción de confianza en Francia.

Este lunes ha dado comienzo ya la OPA de carácter hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, un año y medio después de que la entidad presidida por Carlos Torres anunciara su intención de adquirir la entidad liderada por Josep Oliu y de lanzar una oferta a los accionistas.

En Francia, el primer ministro, François Bayrou, ha lanzado un último alegato para tratar de sumar apoyos a esta moción, promovida por él mismo, reconociendo sin embargo que la caída del Gobierno era ya "irrevocable" desde el mismo momento en que anunció la votación y advirtiendo de que, al margen de las diferencias políticas, todos los partidos deberían entender que "el pronostico vital (del país) está en peligro".

El principal temor de Bayrou gira en torno a la economía, en un país que "no ha tenido un presupuesto equilibrado desde hace 55 años". Desde entonces, ha advertido, "los gastos aumentan, los déficits se repiten y las deudas se acumulan", un escenario que el Gobierno aspira a combatir con un plan de recortes cercano a los 44.000 millones de euros que critican por igual la izquierda y la ultraderecha.

Por otro lado, en Japón, el actual primer ministro, Shigeru Ishiba, ha anunciado este fin de semana que dejará su cargo tras la derrota que sufrió su partido en las parlamentarias de julio. Según señala Renta 4, la candidata a sucederle en el PLD podría ser Sanae Takaichi, que es crítica con el Banco de Japón y más partidaria de una política monetaria y fiscal "más expansivas".

Ayer domingo también se celebró una nueva reunión de la OPEP+ que se saldó con un aumento de la oferta, de 137.000 barriles diarios en octubre, aunque "muy inferior" a los anteriores, lo que ha motivo este lunes avances en el precio del petróleo.

El barril de Brent alcanzaba los 66,16 dólares este lunes, un 1,02% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) llegaba hasta los 62,46 dólares, un 0,97% más.

Sin embargo, la gran cita de la semana será la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), el próximo jueves 11 de septiembre, en la que no se prevén nuevos recortes de tipos.

En este contexto, los mayores descensos del Ibex 35 se los han anotado Santander (+2,47%), ACS (+1,93%), Inditex (+1,90%), Unicaja (+1,90%), Indra (+1,89%), Ferrovial (+1,53%) y Fluidra (+1,46%). Por su parte, BBVA ha avanzado un 1,04% mientras que Sabadell se ha revalorizado un 0,81%.

Por el lado contrario, solo seis valores se han situado en negativo: Cellnex (-1,40%), Solaria (-1,09%), Naturgy (-0,53%), Redeia (-0,36%), Iberdrola (-0,22%) y Telefónica (-0,07%).

La evolución del resto de los principales índices bursátiles europeos también ha sido positiva: Fráncfort ha avanzado un 0,89%; París, un 0,78%; Milán, un 0,28%; y Londres, un 0,14%.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años bajaba hasta el 3,225%, mientras que la prima de riesgo se situaba en los 59 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,29% frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio de 1,1751 'billetes verdes' por cada euro.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/economia/1007111/1/ibex-35-sube-r...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06