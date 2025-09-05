Sàmper espera que Sabadell pueda mantener su "autonomía" tras autorizar la CNMV la OPA del BBVA

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat catalana, Miquel Sàmper, confía en que Banco Sabadell pueda mantener su "autonomía", como ha sostenido la Generalitat desde el anuncio de la OPA lanzada por BBVA, después de que el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la operación.

"Tenemos que analizar cómo se conjuga esto con el trabajo del Gobierno en su momento, y yo creo que cualquier persona que haga una valoración hoy le falta información para que sea algo riguroso", ha señalado en declaraciones a los medios este viernes en una visita al Puerto de Barcelona junto a su presidente, José Alberto Carbonell.

El conseller ha reivindicado que desde la Generalitat siempre han apoyado que esta operación no siguiese adelante para que Banco Sabadell mantuviese su autonomía tanto política como económica, y que una vez anunciada la decisión de la CNMV es momento de "analizar el contenido" de la resolución y definir próximos pasos.