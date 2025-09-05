Sánchez Llibre (Foment) ve una "tomadura de pelo" la autorización de la CNMV a la OPA al Sabadell

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en un coloquio. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha calificado de "auténtica tomadura de pelo para los accionistas del Banco Sabadell, auténtico despropósito, auténtica sinrazón" la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la OPA hostil del BBVA a la entidad bancaria catalana.

En declaraciones este viernes tras participar en un coloquio con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, Llibre ha asegurado que esta operación supone "querer comprar duros a cuatro pesetas".

"Entendemos que hoy el precio del mercado del Banco Sabadell está entre un 35% o un 40% más del valor que hoy marca el Mercado de Valores", ha subrayado el presidente de la patronal catalana.

Ha asegurado que se reafirma en el planteamiento que hizo antes de verano, cuando el Gobierno aprobó condiciones para la OPA en las que limitaba la fusión: "Consideramos que la OPA está totalmente amortizada, empieza a ser una gran tomadura de pelo", ha insistido.

Ha sostenido que hace estas manifestaciones ya que la mayoría de los miembros de Foment son accionistas del Banco Sabadell, y ha criticado que con estas condiciones se les haga "comulgar con ruedas de molino".

