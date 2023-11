'20.000 especies de abejas', 'Robot Dreams', 'Aqueronte' y 'La herida luminosa, candidatos a premios europeos del cine

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película '20.000 especies de abejas' de Estibaliz Urresola, el film de animación 'Robot Dreams' de Pablo Berger y los cortos 'Aqueronte' de Manuel Muñoz y 'La herida luminosa' de Christian Avilés son los cuatro títulos españoles que optan a los premios del cine europeo, según ha anunciado este martes la Academia Europea del Cine, que revelará los ganadores el 9 de diciembre.

La cinta de Urresola, exhibida en Cannes y premiada en la Berlinale, es candidata al premio European Discovery, mientras que la coproducción hispano-francesa de Berger compite por la distinción a la mejor producción de animación.

Además, también este martes se ha conocido la nominación de '20.000 especies de abejas' a los Premios Forqué a Mejor largometraje. La película cuenta la historia de un niño, interpretado por Sofía Otero, que no se reconoce ni con el género ni con el nombre que se le ha adjudicado, Aitor.

Por su parte, 'Robot Dreams' es un filme de animación y mudo sobre la amistad y el amor. También en representación de España el corto 'Aqueronte' es candidato a mejor corto. Filmado en el río Guadalquivir a su paso por el municipio de Coria del Río y que transcurre a bordo de una barcaza que cruza a pasajeros y vehículos de una orilla a otra del río.

Por último, y también a mejor corto, está seleccionado 'La herida luminosa' de Christian Avilés, que cuenta cómo unos adolescentes privados de sol, se embarcan en un viaje en búsqueza de luz y calor.

En general, en el apartado de mejor filme europeo, compiten la francesa 'Anatomy of a fall', dirigido por Justine Triet, la coproducción germano-finlandesa dirigida por Aki Kaurismäki 'Fallen Leaves'; el filme realizado por la cineasta polaca Agnieszka Holland 'Green Border', el dirigido por el italiano Matteo Garrone 'Io Capitano' y el del británico Jonathan Glazer, 'The zone of interest'.

Esos cinco directores entran en la lista de candidatos a la mejor dirección de la edición de este año de los premios del cine europeo y a la de mejor actriz concurren Sandra Hüller ('Anatomy of a Fall'), Eka Chavleishvili ('Blackbird Blackbird Blackbird'), Alma Pöysti ('Fallen leaves'), Mia McKenna-Bruce ('How to have sex'), Leonie Benesch('The teacher's lounge') y Sandra Hüller ('The zone of interest').

Al galardón como mejor actor son candidatos Thomas Schubert ('Afire'), Jussi Vatanen ('Fallen leaves'), Josh O'Connor ('La chimera'), Mads Mikkelsen ('The promised land') y Christian Friedel, por 'The zone of interest'.