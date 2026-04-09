La Academia celebra la elección de tres películas en Cannes: "El cine español conquista Cannes"

Archivo - El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha destacado la selección de las películas de Pedro Almodóvar, con 'Amarga Navidad'; Rodrigo Sorogoyen, con 'El ser querido'; y de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, con 'La bola negra', para competir por la Palma de Oro en la 79ª Edición del Festival de Cannes 2026, cuyas candidaturas se han dado a conocer este jueves en la ciudad francesa.

"El cine español conquista Cannes", asegura la Academia de Cine en un comunicado, al tiempo que afirma que se trata de "una edición especialmente brillante" para la industria, con "tres películas españolas competirán por la Palma de Oro del festival francés, considerado el más importante del mundo".

En el caso de 'Amarga Navidad', el largometraje número 24 de Almodóvar, aborda la trayectoria de una directora de publicidad cuya madre muere durante un puente en diciembre. Entonces, encuentra refugio en el trabajo y no se concede el tiempo necesario para guardar este duelo, hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Por ello, viaja a la isla de Lanzarote, acompañada por una amiga, mientras su pareja se queda en Madrid. 'Amarga Navidad' se estrenó el pasado 20 de marzo y continúa en las salas.

Por su parte, en 'El ser querido', Sorogoyen retrata la relación entre un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito, que ruedan juntos una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos quiere hablar. La película aún no cuenta con fecha de estreno.

Mientras, el segundo largometraje dirigido por los Javis, 'La bola negra', narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas, marcadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. 'La bola negra' tiene previsto su lanzamiento para el 2 de octubre.

Por otro lado, la Academia de Cine también destaca, en la sección paralela 'Un certain regard', la presencia de dos corpoducciones españolas: 'La más dulce', dirigida por Laïla Marrakchi, y 'El deshielo', de Manuela Martelli.

En la primera --que cuenta también con el apoyo de Marruecos, Francia y Bélgica-- su protagonista deja su Marruecos natal para trabajar como temporera recogiendo fresas en Huelva, con la idea de retornar para dar una vida mejor a su familia. Pero su sueño choca con una cruda realidad: malos tratos, acoso y condiciones de vida indignas. A riesgo de perderlo todo, decide denunciar su situación con el resto de compañeras y la ayuda de una abogada española.

La segunda --que cuenta además con producción chilena, argentina y francia-- está ambientada en el Chile de 1992, donde una niña pasa tiempo en el hotel de sus abuelos, al pie de una estación de esquí. Sus padres están de viaje y ella se enamora de una esquiadora alojada allí, que se convierte en amiga y amor platónico, hasta que una noche desaparece en circunstancias misteriosas.