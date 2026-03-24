La Academia de Cine abre las convocatorias de los programas de Residencias y Rueda hasta el 8 y el 15 de abril

La Academia de Cine abre las convocatorias de los programas de Residencias y Rueda. - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha abierto este martes las convocatorias de sus programas de desarrollo Residencias y Rueda. Los proyectos interesados en el Programa de Residencias pueden inscribirse desde este 24 de marzo hasta el próximo 8 de abril, mientras que el plazo para Rueda se extiende hasta el 15 de abril. Ambas convocatorias cerrarán sus plataformas en los días fijados a las 13:59 horas, hora peninsular.

El Programa de Residencias, que alcanza su octava edición este año, dota de medios económicos y de mentoría a una veintena de cineastas, noveles o veteranos, para que puedan "dar forma a sus proyectos audiovisuales de manera presencial", según ha indicado la Academia. Por su parte, el programa Rueda, que llega a su quinta edición, está dirigido a guionistas que, por sus circunstancias territoriales, laborales o de conciliación familiar, quieran desarrollar sus proyectos de forma telemática.

Los participantes de ambos programas se reunirán en tres encuentros presenciales a lo largo del año en distintas ciudades españolas, donde compartirán espacios de formación y debate junto a cineastas locales.

Asimismo, la Academia de Cine celebra este martes a las 16:00 horas una sesión de preguntas y respuestas, en formato presencial y online, para resolver dudas sobre ambas convocatorias a interesados. La asistencia requiere reserva previa a través de la dirección de correo electrónico residencias@academiadecine.com.