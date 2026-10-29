La Academia de Cine celebra en noviembre los 20 años de 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro

Archivo - El laberinto del fauno - TELECINCO CINEMA - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine celebrará el próximo 12 de noviembre el 20 aniversario de 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro, con una proyección de la película y un encuentro con los españoles David Martí y Montse Ribé, ganadores del Oscar al mejor maquillaje por su trabajo en la cinta. La celebración se replicará en Barcelona, donde también habrá un pase y un coloquio.

La película, reconocida con tres premios Oscar, tres BAFTA, siete Goya y diez premios Ariel, es una de las obras más recordadas del cineasta mexicano. La institución incluirá esta conmemoración en su programación de noviembre, que también contará con encuentros internacionales, preestrenos y ciclos dedicados al cine y sus profesionales.

La programación arrancará con las proyecciones de las películas seleccionadas por sus respectivos países para optar al Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la 41 edición de los premios, que se celebrará en Navarra el 6 de febrero de 2027. Entre los títulos figuran 'La virgen de la Tosquera' (Argentina), 'La hija del cóndor' (Bolivia), 'Vicentina pede desculpas' (Brasil), 'Hangar rojo' (Chile), 'Llueve sobre Babel' (Colombia), 'Hiedra' (Ecuador), 'Moscas' (México), 'Vino la noche' (Perú), 'Esta isla' (Puerto Rico) y 'El pez que fuma' (Venezuela), entre otros.

Entre los encuentros internacionales destaca la visita de Julio Torres, que presentará 'Problemista', película que dirige y protagoniza, en una sesión organizada en colaboración con el Programa Rueda. También participarán la actriz Ruth Madeley, protagonista de 'Siendo Heumann', y la cineasta danesa May el-Toukhy, que acompañará la proyección de 'Woman Unknown'.

Asimismo, la Academia acogerá varios preestrenos antes de su llegada a las salas, entre ellos 'Paper Tiger', de James Gray; 'Godzilla Minus Zero', del japonés Takashi Yamazaki; la cinta de animación 'Ray Gunn', de Brad Bird; 'I Play Rocky', dirigida por Peter Farrelly; 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', de David Fincher, y 'Elsinore', de Simon Stone.

La programación incluirá también un encuentro entre la actriz Sílvia Munt, último Gaudí de Honor de la Academia del Cine Catalán, y el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, antes de la proyección de 'Las buenas compañías'.

En el apartado literario, el ciclo 'Libros de cine' presentará 'Una extraña velada', de Manuel Gutiérrez Aragón. Además, la institución conmemorará el centenario del nacimiento del guionista Rafael Azcona con una proyección de 'La escopeta nacional', seguida de una charla entre Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. También se celebrará la sesión 'Bogoshorts Venezuela 2026', con el apoyo de FIACINE.

La programación de noviembre se completará con nuevas sesiones de 'Festival de Cine por Mujeres: Focus México', que proyectará 'Doce lunas' con la presencia del compositor Rodrigo Martínez Torres; el ciclo 'Series de cine', dedicado a la ficción 'Matar un oso', con sus creadores Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo y el guionista Daniel Remón; y 'Bienvenido Mr. Podcast', que recibirá al programa EPSA para dedicar un episodio en directo al creador Gonzalo Suárez.

Por último, el ciclo 'Cinedrama' combinará la participación de Chela de Ferrari con la película 'La lengua de las mariposas', mientras que 'Los oficios del cine en familia' acercará el trabajo interpretativo a públicos de distintas edades.