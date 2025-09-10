La Academia de Cine selecciona 14 películas, cuatro series y dos documentales para la 7ª edición de Residencias

El Presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, y la Coordinadora General de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sánchez-Cervera, anunciaron este miércoles la veintena de seleccionados en un acto en la sede de la Academia de Cine. - ALBERTO ORTEGA

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Residencias Academia de Cine ha seleccionado los 20 proyectos que participarán, tras la evaluación de 1041 solicitudes presentadas, el año con más aspirantes desde que nació el programa de ayuda a creadores cinematográficos.

Los 20 proyectos son '18', de Joha Ibáñez; 'Azuzena es un metal', de Julia de Castro; 'Bajo las piedras', de Fran Ruvira; 'Costus, los príncipes de la movida', de Gracia Solera; 'Desde que tú te has ido', de María Herrera; 'El grupo', de Nuria Ibáñez Castañeda; 'Este año ya no hay verano', de Héctor H. Lázaro; 'Estoque', de Andrea Segarra Bueno; 'Fuego en la boca', de Alois Sandner Díaz; 'La fuerza', de Cristina Martín Barcelona; 'La Pastora', de Cande Lázaro; 'La tierra yerma', de Carla Berrocal; 'La tirana', de Sofía Bohdanowicz; 'Las 11 de Basauri', de Beatriz Bonet; 'Los cuatro Beatles', de César de Nicolás; 'Los vírgenes', de Sofía Kofoed; 'Luces Azules', de Omar Banana; 'Sempre insieme', de Alberto Baldini; 'Un pensamiento cualquiera', de Ana Schulz; y 'Vita Brevis', de Adrián Saba.

De los proyectos elegidos, catorce son proyectos de largometraje de ficción, dos largos documentales, una serie de animación y tres series de ficción. La mayoría de los residentes seleccionados son de nacionalidad española, a excepción de la colombiana Joha Ibáñez y la canadiense Sofía Bohdanowicz. Seis de los creadores son miembros de la Academia de Cine: Omar Banana, Julia de Castro, María Herrera, Cristina Martín Barcelona, Fran Ruvira y Gracia Soler.

Por orden de puntuación, han quedado en reserva para esta convocatoria los proyectos 'Mientras sea verano', de Marta Romero Navarro; 'Nueva y las doce campanadas', de Nuria González Blanco; 'Las huellas', de Caterina Irene Muñoz Luceño; 'Los amigos de mis papás', de Romina Tamburello; 'Aliona', de Mario Hernández López; 'El deseo de matar a un hermano', de Ismael Sordo Sánchez; y 'Stendhal', de Juan Salvador López Ciudad.

Los 20 cineastas comenzarán su residencia artística el próximo octubre y, hasta finales de junio de 2026, disfrutarán de los medios y ayudas necesarias para el desarrollo de sus proyectos audiovisuales. La sede de la institución en Madrid será el espacio en el que se realizará este programa, que ofrecerá una aportación económica de carácter mensual a los creadores; apoyo en los gastos de traslado y alojamiento de aquellos residentes que vivan fuera de la Comunidad de Madrid; asesoramiento de mentores, espacio físico de trabajo, inmersión en las actividades de la Academia y encuentro permanente con la industria.