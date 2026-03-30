La Academia de Cine supera los 3.000 miembros en su 40 aniversario

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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha anunciado este lunes que ha superado los 3.000 miembros, un "hito" para la institución que destaca su propia madurez al cumplir este año su 40 aniversario y que supone "un punto de encuentro, representación y diálogo para el sector".

"Un hito que no solo refleja un crecimiento cuantitativo, sino también la madurez de una institución que acaba de cumplir 40 años y que deja patente que el cine es un oficio colectivo, y esta institución un punto de encuentro, representación y diálogo para el sector", asegura la institución.

Este crecimiento, según la Academia, da cuenta de la pluralidad de una industria en constante transformación y ensalza la diversidad de perfiles que integran la entidad, procedentes de las 15 especialidades, así como de profesiones asociadas que dialogan con el audiovisual.

"La Academia mantiene además una implantación territorial amplia, con presencia en diferentes comunidades autónomas y diferentes países. Este carácter abierto refuerza su capacidad de conectar el cine español con profesionales establecidos en otros territorios, generando redes, intercambios y oportunidades que enriquecen el tejido cultural y profesional", indica la entidad.

La Academia de Cine se fundó el 8 de enero de 1986, cuando 87 profesionales firmaron el acta fundacional. Desde entonces, la institución ha evolucionado de forma paralela a la propia industria cinematográfica y agrega que su vocación de servicio a los profesionales se mantiene en la actualidad.