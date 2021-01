Actores españoles consideran las nuevas prestaciones del Gobierno un "simple aplazamiento burocrático"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Actores y Actrices ha criticado al Gobierno al "volver a errar" en sus últimas medidas para los trabajadores del sector cultural con la prórroga de una prestación que supone "un simple aplazamiento burocrático para dar más tiempo a un SEPE saturado de peticiones".

Tal y como ha señalado la asociación, con esta medida los artistas que ya hubiesen pedido la ayuda no pueden volver a pedirla y los que no tenían derecho a ella siguen sin poder hacerlo. "Estamos cansados de trasladar al Ejecutivo las necesidades de los trabajadores de la cultura en esta crisis", ha lamentado.

Así, ha apuntado que las nuevas medidas "no ayudan en nada a los trabajadores y las trabajadoras del sector artístico y demuestra nuevamente que no han entendido la especificidad de su trabajo, es decir, la intermitencia". Asimismo, añaden que "no guardan ninguna relación" con el Estatuto del Artista.

"El Gobierno solo ha ampliado el plazo de solicitud para cobrar la misma prestación de la que ya disponían los artistas y que solo se puede cobrar una vez. Además, no es una nueva prestación ya que no se introduce ningún elemento nuevo que favorezca a los artistas, no se cambian ni se actualizan los requisitos de acceso, como tampoco se abre un nuevo periodo para sumar altas a lo largo de los años 2020 y 2021 afectados por la crisis sanitaria y permitir que más artistas se acojan a esta prestación", ha criticado.

Desde la Unión de Actores y Actrices creen que es necesario que se refleje la intermitencia real, que no consiste en fijar una única prestación para el año 2020 que se pueda cobrar una sola vez hasta el 31 de mayo de 2021, sino que es necesario que los artistas puedan ir reuniendo cotizaciones para ir accediendo repetidamente a esta protección durante sus periodos de inactividad.

"Estas medidas suponen una decepción para los trabajadores artísticos por carecer absolutamente de sentido y por no guardar ninguna relación con las propuestas que, desde un sector que se está ahogando, se piden al Ejecutivo", ha concluido.