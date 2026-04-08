Alexis Morante dirige 'A una isla de ti': "Hay que normalizar las relaciones diversas y que no sean centro de la trama"

El cineasta Alexis Morante durante su rodaje de 'A una isla de ti'. - LA PORTERÍA DE JORGE JUAN

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Alexis Morante presenta 'A una isla de ti', una comedia romántica rodada en Gran Canaria que reivindica el acento y la identidad de la isla, mientras aborda un conflicto "generacional y cultural" entre dos hombres que se enamoran, alejándose de los códigos habituales al no situar en el centro el relato "la salida del armario".

"Creo que quizá hay una sobreexposición de películas con el conflicto de la diversidad, aunque son necesarias que las películas traten directamente el conflicto de por qué alguien es transexual o por qué hay que salir del armario. Pero creo que lo que hace falta es la normalización y que haya películas en las que se vean relaciones diversas sin que eso sea el centro de la trama", ha asegurado el realizador en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'A una isla de ti' este próximo viernes, 10 de abril.

El cineasta defiende que su película aborda con "normalidad" la relación entre dos hombres y ensalza que Gran Canaria "vaya por delante del resto" para permitir que "cualquiera sea lo que quiera ser". "La película no transmite que haya un conflicto en la identidad, ya que se sitúa en la siguiente fase que es la normalización y desde el principio se ve que se va a haber una historia de amor, de sentimientos y que no hay etiquetas. Simplemente son relaciones y eso es lo que la hace interesante", ha indicado.

Morante, en su huida de etiquetas, asegura que la película trata muchos temas, tanto el amor LGTBI, como la turistificación y gentrificación o las familias desestructuradas. "Aquí se reivindica mucho la canariedad y la autenticidad de la cultura y del arraigo", remarca.

En este sentido, lamenta que el cine español se aproveche de los incentivos fiscales que tienen las Islas Canarias, sin mostrar la personalidad de la región. "Se está rodando mucho en Canarias, pero con poca personalidad canaria porque hay muchos incentivos fiscales y se ruedan historias de todo tipo que no tienen por qué ser en Canarias. Sin embargo, esta película lucha un poco contra eso", recalca Morante, que pone en valor el acento canario con Toni Acosta o la comida canaria con el mojo picón.