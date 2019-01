Alfonso Cuarón, Bradley Cooper y Adam McKay entre los nominados a los Premios del Sindicato de Directores

Actualizado 09/01/2019 9:24:09 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Directores de Hollywood ha anunciado los nominados de la 71ª edición de sus premios. Y entre los candidatos se encuentran varios favoritos en la carrera hacia los Oscar como el mexicano Alfonso Cuarón por 'Roma', Adam McKay por 'El vicio del poder' y el actor Bradley Cooper, que opta también al premio a la mejor dirección novel por 'Ha nacido una estrella'.

El premio del Sindicato de Directores es uno de los galardones clave en la temporada de premios, especialmente a la hora de señalar los favoritos de la Academia. Así, de los diez últimos premiados por el sindicato, nueve de ellos se convirtieron en el ganador del Oscar a la mejor dirección, con la única excepción de Ben Affleck por 'Argo', que no fue candidato a la estatuilla.

Entre los cineastas que optan al premio se encuentran también los nombres de Spike Lee por 'Infiltrado en el KKKlan' o Peter Farrelly por la comedia 'Green Book'. Los premios del Sindicato de Directores se otorgarán el 2 de febrero.

Esta es la lista completa de nominados.

Cine:

MEJOR DIRECCIÓN

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Alfonso Cuarón - Roma

Peter Farrelly - Green Book

Spike Lee - Infiltrado en el KKKLan

Adam McKay - El vicio del poder

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Bo Burnham - Eighth Grade

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Carlos López Estrada - Blindspotting

Matthew Heineman - A Private War

Boots Riley - Sorry to Bother You

MEJOR DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Morgan Nevill - Won't You Be My Neighbor?

RaMell Ross - Hale County This Morning, This Evening

Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin - Free Solo

Tim Wardle - Three Identical Strangers

Betsy West y Julie Cohen - RBG

Televisión:

MEJOR DIRECCIÓN DE SERIE DRAMÁTICA

Jason Bateman - Ozark

Lesli Linka Glatter - Homeland

Chris Long - The Americans

Adam McKay - La sucesión

Dalma Reid - El cuento de la criada (The Handmaid's Tale)

MEJOR DIRECCIÓN DE SERIE DE COMEDIA

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

Hiro Murai - Atlanta

Daniel Palladino - La maravillosa Sra. Maisel

Amy Sherman-Palladino - La maravillosa Sra. Maisel

MEJOR DIRECCIÓN DE TELEFILME O MINISERIE

Cary Joji Fukunaga - Maniac

David Leveaux y Alex Rudzinski - Jesus Christ Superstar Live in Concert

Barry Levinson - Paterno

Ben Stiller - Fuga en Dannemora

Jean-Marc Vallée - Heridas abiertas