Almodóvar, Malick, Loach, los Dardenne o Dolan competirán por la Palma de Oro en Cannes

Publicado 17/04/2019 17:45:57 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Según informa la revista Variety, la Sección Oficial a Competeición del Festival de Cannes incluirá las últimas películas de Pedro Almodóvar, Ken Loach, Xavier Dolan o Terrence Malick. La 72ª edición del Festival francés tendrá lugar del 14 al 25 de mayo y su jurado estará presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu

Revista especializada estadounidense adelanta que 'Dolor y Gloria, del cineasta español, competirá en Cannes junto a 'A Hidden Life', el último filme de Malick ambientado en la Segunda Guerra Mundial,; 'Nighthawk' del brasileño Kleber Mendonça Filho; 'Parásite' de Bong Joon-ho, 'Matthias & Maxime' del canadiense Dolan; 'Sorry We Missed You', de Ken Loach; 'Ahmed', de los hermanos Dardenne; 'Traitor' de Marco Bellocchio; y 'The Dead Don't Die' de Jim Jarmusch, el filme que abrirá el certamen.

La 72ª edición del Festival de Cannes se celebrará entre del 14 al 25 de mayo y su jurado estará presidido por Alejandro González Iñárritu. El ganador del Oscar por Bridman y El renacido sucede a la actriz Cate Blanchett y se convierte así en el primer el primer artista mexicano en encabezar el jurado del certamen que se celebrará del 14 y 25 de mayo y en el que el actor francés Alain Delon recibirá la Palma de Oro de honor en reconocimiento a toda su trayectoria.