Álvaro Morte, David Trueba y 'Wolfgang' ganan en unos Premios Cygnus que reclaman más cine como antídoto ante el "ruido"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Cygnus de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) han reconocido este miércoles el trabajo de la película 'Wolfgang', galardonada como mejor película de ficción, en una octava edición que ha reclamado más cine como antídoto ante la "inmediatez y el ruido".

Las triunfadoras de esta edición han sido 'Wolfgang', dirigida por Javier Ruiz Caldera, como mejor Película y 'Poquita fe' como mejor Serie, así como nombres propios como David Trueba como mejor director por 'Siempre es invierno', Clara Lago ('Votemos') y Luis Zahera ('Tierra de nadie') como mejor actriz y actor de película, y Elena Rivera ('Perdiendo el juicio') y Álvaro Morte ('Anatomía de un instante') en la categoría de serie.

Los premiados, durante sus discursos, han coincidido en destacar la importancia de la "honestidad, humanidad, dignidad y empatía". Asimismo, 'Flores para Antonio', documental de Movistar Plus+ dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, se ha alzado con el premio a mejor película documental, mientras que la canción de la producción ha logrado el galardón a Mejor BSO por la actuación de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz.

Los Premios Cygnus, de cuya ceremonia ha sido testigo el Paraninfo de la universidad, han reconocido en esta edición a quienes han sabido conjugar oficio, sensibilidad y responsabilidad para "legar obras que dejan huella". "A quienes entienden el cine como un acto creativo que dialoga con su tiempo y con la sociedad", ha asegurado el director de los Premios Cygnus, Javier Santamaría.

"Hay que creer más que nunca en un cine que se toma su tiempo para pensar, para escuchar y para mirar con honestidad. Un cine que no renuncia a la belleza, pero que tampoco se desentiende de su impacto social y humano", ha señalado Santamaría.

Entre el resto de premiados destaca David Casas como Mejor productor ejecutivo por 'Ciudad sin sueño'; 'Sirat' ganó el Mejor guión y el galardón a Mejor Película en medidas de eco sostenibilidad; y el Premio especial Cátedra Platino Educa ha sido para 'Tierra de nadie', dirigida por Albert Pintó.

Los dos galardones especiales de esta edición han ido a parar a Ponle Freno de Atresmedia por su "incansable labor por la concienciación en torno a la seguridad vial". Una acción que, según la organización, ha calado en la conciencia colectiva desde 2008. "Casi 18 años de compromiso con las víctimas y su familias, poniendo nuestros medios al servicio de la sociedad" ha matizado Patricia Pérez, directora de la Fundación Atresmedia y Directora General Corporativa del grupo, "porque las televisiones -ha añadido- no solo informan y entretienen, sino que ayudan a transformar la sociedad y cuando pasan a la acción ayudan a prevenir a concienciar y a salvar vidas" .

El otro premio especial ha sido otorgado a Risto Mejide, que ha reflexionado en torno a la actualidad al recordar que "hay un mandatario que le ha puesto precio a una isla, y que si no se la dejan comprar la tomará de cualquier forma". "Por eso hoy aquí lo más importante que podemos reivindicar son los valores, porque es lo único que nos está quedando. No es el dinero, no todo se puede comprar. Este premio es importante porque no se puede comprar", ha indicado.